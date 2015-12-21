همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در این همایش مدیرکل بهزیستی استان اردبیل نگاه بهزیستی به آسیب‌های اجتماعی را نگاه علمی جامع‌نگر عنوان کرد.

بهزاد ستاری بابیان اینکه کشف و سبب شناسی آسیب‌های اجتماعی اهمیت ویژه دارد، متذکر شد: این عوامل به اضافه شناسایی گروه های در معرض خطر می تواند در برنامه ریزی راهبردی سازمان موثر باشد.

رئیس همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی به ضرورت پیشگیری به موقع از آسیب‌های اجتماعی حتی از بدو تولد اشاره کرد و متذکر شد: در عین حال واقع بینی در ارائه آمار ها و شفاف سازی اهمیت ویژه دارد.

وی با تاکید به ضرورت بهره گیری از برنامه های اجتماع محور و مشارکت های مردمی بیان داشت: لازم است گروه های همیار در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وارد کار شوند و ما در خود استان گروه ها را در مناطق محروم و روستاها فعال کردیم.

ستاری به ضرورت آموزش جامعه جهت افزایش مسئولیت پذیری اشاره و به خلاهای آموزش همسر گزینی تاکید کرد و افزود: همین خلا ها موجب بروز بسیاری از اختلافات خانوادگی است.

مدیرکل بهزیستی استان یکی از عمده دلایل مراجعه به مراکز مشاوره در اردبیل را اختلافات زناشویی عنوان و اضافه کرد: در عبن حال تاکید ما بر این است در بحث آسیب اجتماعی به مولفه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقلیمی نیز توجه شود.

رئیس همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی با تاکید به اینکه خشونت و پرخاشگری سریع یاد گرفته می شود و بازتولید سریع دارد، اضافه کرد: به عنوان مثال رفتار خشونت آمیز یک راننده تاکسی سریع می تواند به رانندگان دیگر انتقال یابد.

ستاری آموزش مهارت حل مسئله را از ضرورت های مهار خشونت در جامعه عنوان کرد و برگزاری همایش پیشگیری از خشونت خانگی را در راستای ایجا حساسیت دستگاه های متولی دانست.

وی به ارائه ۱۰۵ مقاله و انتاخاب ۲۱ مورد در بخش پژوهش اشاره کرد و افزود: هشت مقاله برای ارائه حضوری انتخاب شده است و در عین حال در بخش پوستر نیز از ۳۰ مقاله، ۱۵ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.