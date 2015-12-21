به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر سید آقایی صبح امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن در جمع خبرنگاران در کرمانشاه اظهار داشت: کارگروه فرهنگی این دوره از مسابقات برنامههای متنوع و متفاوتی را در دستور کار قرار داد و با هماهنگی ائمه جماعات حاضر در این دوره امکان اقامه نماز جماعت برای مهمانان در هتلهای محل اقامت فراهم شد.
مسئول کارگروه فرهنگی مسابقات سراسری قرآن از برگزاری ۸۰ محفل قرآنی در این مدت خبر داد و گفت: محافل انس با قرآن در بخشهای مختلف زندانها، دانشگاهه مراکز نظامی و.. برگزار شد.
سیدآقایی افزود: همچنین محافل انس با قرآن در ایام باقی مانده مسابقات سراسری با حضور قاریان برجسته ملی و بینالمللی در نهادهای مختلف استان کرمانشاه برگزار میشود.
مسئول کارگروه فرهنگی مسابقات سراسری قرآن به برخی از برنامههای فرهنگی در این دوره از مسابقات اشاره و عنوان کرد: از برنامههای نمایشگاه قرآنی برای کودکان مسابقه «قرآن بخوان و جایزه بگیر» است.
سید آقایی با اشاره به حضور کارشناسان قرآنی از قم در نمایشگاههای قرآن این دوره از مسابقات افزود: غرفههای موجود در نمایشگاه از کیفیت مناسب برخوردار است و علاقهمندان میتوانند از دانش اساتید و کارشناسان قرآنی ما استفاده کنند.
وی همچنین به برگزای مسابقات قرآن برای عموم مردم از طریق صدا و سیما اشاره کرد.
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