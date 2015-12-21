فراز و فرود نرخ بانکی ارزها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز (دوشنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ ۱۵ ارز نسبت به دیروز کاهش و قیمت ۱۸ واحد پولی افزایش یافت و نرخ ۶ ارز تغییری نکرد. نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت ۳۰,۱۱۸ریال، پوند انگلیس با ۷۲ ریال رشد ۴۴,۹۳۷ ریال و یورو با ۸ ریال افزایش ۳۲,۷۳۷ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰,۳۷۹ ریال، کرون سوئد ۳,۵۲۱ ریال، کرون نروژ ۳,۴۴۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۸۸ ریال، روپیه هند ۴۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۰۰ ریال، دینار کویت ۹۹,۲۴۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۷۳۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۸۳۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۸۶ ریال، ریال عمان ۷۸,۲۷۰ ریال، دلار کانادا ۲۱,۶۲۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۹۹۹ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۳۴۶ ریال، روبل روسیه ۴۲۴ ریال، ریال قطر ۸,۲۶۹ ریال، یکصد دینارعراق ۲,۷۳۶ ریال و لیر سوریه ۱۶۰ ریال قیمت خورد.

همچنین دلار استرالیا ۲۱,۵۸۱ ریال، ریال سعودی ۸,۰۲۷ ریال، دینار بحرین ۷۹,۸۶۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۳۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۹۶ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹,۲۰۱ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۳۸ ریال، دینار لیبی ۲۱,۶۳۴ ریال، یوان چین ۴,۶۴۷ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳,۳۲۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۰۰۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۵۷۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۷۵۵ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۷ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۷۸۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۶۴۲ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۳۹۰ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۹۱ ریال است.