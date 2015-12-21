به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضو در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند صبح امروز دوشنبه تمریناتش را در مجموعه ورزشی درفشی فر پیگیری کرد. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* در شرایطی که اعلام شده بود تمرین از ساعت ۱۱ در درفشی‌فر برگزار می‌شود، اما سرخپوشان از ساعت ۱۱:۳۰ در زمین حاضر شدند و با پاس‌کاری‌های کوتاه بدنشان را گرم کردند.

* فرشاد احمدزاده که پیش از آغاز تمرین به درفشی‌فر آمده بود در اوایل تمرین درفشی‌فر را ترک کرد.

* مهدی طارمی نیز تنها ۵ دقیقه پیش از آغاز تمرین، خود را به درفشی‌فر رساند.

* استقبال کمی توسط هواداران از این جلسه تمرینی به عمل آمد و حدود ۱۰ هوادار روی سکوهای درفشی‌فر حضور داشتند.

* بخش اعظم تمرین امروز به شوت‌زنی با پای تخصصی و غیرتخصصی اختصاص یافت که سرخپوشان در شوت‌زنی با پای غیرتخصصی اصلا نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

* مهرداد کفشگری که در تمرین روز شنبه غایب بود، امروز در محل تمرین سرخپوشان حاضر شد و بدون مشکل با تیم تمرین کرد. کفشگری که امروز با انگیزه بالایی تمرین می‌کرد، چندین بار با شوت‌های محکم و زیبا گلزنی کرد و مورد تشویق کادر فنی قرار گرفت.

* به غیر از وحید حیدریه و میلاد کمندانی که در اردوی تیم المپیک حضور دارند، لوکا ماریچ هم در تمرین امروز غایب بود. همچنین احمد نوراللهی نیز با وجود حضور در محل تمرین سرخپوشان، تنها نظاره‌گر این جلسه تمرینی بود.

* در قسمتی از تمرین دروازه‌بان‌هایی که تمرین اختصاصی را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام می‌دادند، به پنالتی‌زدن به یکدیگر پرداختند.

* به مناسبت شب یلدا دوربین برنامه ۹۰ در مجموعه درفشی‌فر حاضر شد تا ویژه‌ برنامه‌ای برای این شب تهیه کند.

* رضانورمحمدی هم امروز بدون مشکل در تمام مراحل تمرینی حضور یافت.

* برانکو ایوانکوویچ تمرین ویژه‌ای هم برای حرکت از گوشه‌ها برای بازیکنانش در نظر گرفته بود که آندره پانادیچ و برانکو ایوانکوویچ تذکراتی به بازیکنان در حین انجام این تمرین می‌دادند.

* در قسمتی از تمرین دروازه‌بان‌ها به شوت‌زنی از کناره زمین به دروازه خالی مشغول شدند و در حین این تمرین کُری جالبی میان آنها به وجود آمده بود.