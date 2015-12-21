به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی دبیر چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت با بیان این مطلب در نخستین نشست رسانه ای که صبح امروز ۳۰ آذرماه با حضور محمدحسین نیرومند مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در مرکز فرهنگی اسوه برگزار شد، به روند برگزاری جشنواره فیلم مقاومت اشاره کرد و گفت: در ابتدای این نشست پدیده شوم شیعه‌کشی در نیجریه را محکوم می کنم و متاسف هستم که سازمان ملل نسبت به شیعه‌کشی در نیجریه سکوت کرده است.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم مقاومت در سال ۱۳۶۲ در اوج جنگ شکل گرفت. در آن دوران بزرگان سینمای ایران ضرورت برگزاری این جشنواره را درک کردند و نخستین جشنواره را در فضای کوچک و صمیمی در پارک لاله برگزار کردند و همین مسأله جرقه ای برای برگزاری جشنواره دفاع مقدس مقدس بود. در جشنواره امسال ۲۴ سر فصل در ۲ بخش داخلی و خارجی طراحی شده که ۸ جایزه برای سینمای ایران در نظر گرفته شده است.

خزاعی یادآور شد: پس از ۶ سال بار دیگر بخش سریال های تلویزیونی به جشنواره فیلم مقاومت اضافه شده است. سال ۱۳۸۹ آخرین سالی بود که سریال های تلویزیونی با موضوع مقاومت در جشنواره حضور داشتند و حال تصمیم گرفتیم پس از سال ها وقفه مجموع سریال های حوزه مقاومت را که روی آنتن رفته اند، بار دیگر در این جشنواره روی پرده ببریم. بخش پویانمایی یکی دیگر از سرفصل هایی است که به جشنواره چهاردهم فیلم مقاومت اضافه شده است. همچنین بخش نماهنگ و «قلم طلایی» نیز در این دوره از جشنواره مورد بررسی قرار می گیرد.

این مدیر سینمایی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اضافه شدن بخش «قلم طلایی» به این جشنواره گفت: این بخش در حوزه فیلمنامه نویسی است و ۲ بخش خواهد داشت. بخش نخست مربوط به طرح های سینمایی بر اساس اقتباس از کتاب هایی است که مقام معظم رهبری بر آنها تفریظ داشته اند. بخش دوم از «قلم طلایی» به فیلمنامه های کوتاه اختصاص دارد. برای تشویق نگارش فیلمنامه در حوزه مقاومت مبالغی را برای فیلمنامه نویس‌هایی که در این حوزه آثار خود را ارائه کرده اند در نظر گرفته شده است. در همین راستا مبلغ ۵۰۰ هزارتومان برای طرح فیلمنامه و یک میلیون تومان برای پذیرفته شدن در بخش مسابقه در بدو ورود پرداخت می شود.

در ادامه این نشست محمدحسین نیرومند مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به رونمایی از آثار سینمای دفاع مقدس در جشنواره فیلم مقاومت اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه جشنواره مقاومت این بود که عمده آثار در این حوزه در جشنواره فیلم فجر رونمایی شده بودند و همین مسأله انگیزه کافی تماشاگران برای حضور در جشنواره را کم کرده بود. بنابراین باید تمهیداتی فراهم می کردیم تا مخاطب جشنواره فیلم مقاومت با رضایت از سالن سینما بیرون رود. از همین رو تصمیم گرفتیم ۵ تا ۱۰ فیلم سینمایی در حوزه مقاومت را برای نخستین بار در این جشنواره رونمایی کنیم.

مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس اظهار: یکی از سیاست های تشویقی جشنواره فیلم مقاومت برای فیلم هایی که برای نخستین بار در این رویداد سینمایی رونمایی می شود این است که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هر یک از این فیلم ها هنگام اکران عمومی اعطا خواهد شد.

خزاعی در ادامه به موضوعات پانزده گانه سینمای ایران اشاره کرد و گفت: موضوعات پانزده گانه محورهای این دوره جشنواره را تشکیل می دهند. نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در احیای هویت ایرانی – اسلامی، تلاش مسلمانان در احیای هویت اسلامی برای مقابله با اسلام هراسی و ایران هراس، نقش همبستگی و انسجام اسلامی در حمایت از مقاومت و بیداری، اسلامی در منطقه و جهان، نقش اقتصاد مقاومتی در شکست تحریم­های اقتصادی و سیاسی، دشمنان انقلاب اسلامی، تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نقش جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افشای نقش آمریکا، صهیونیسم و وهابیت در هتک حرمت مسلمانان و پیامبران، پرداختن به شهدای ترور و شهدای هسته ­ای در راستای افشای چهره حقوق بشر آمریکایی، نقش بسیج در پیشرفت علمی، فرهنگی و سازندگی کشور، نقش مردم در مقابله با تروریسم، فتنه، فرقه و گروه های انحرافی و منافقین، نقش مردم غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن در مقابله با صهیونیسم و استکبار جهانی و اندیشه‌های تکفیری، نقش هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقه­سازی برای مقابله با ادیان توحیدی، نقش سبک زندگی ایرانی - اسلامی در مقابله با جنگ نرم و رسانه­ های استکباری، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سالم­ سازی جامعه به ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و افشای فاجعه منا از جمله موضوعات پانزده گانه محورهای برگزاری چهاردهمین جشنواره فیلم مقاوت است.

وی با اشاره به بخش «جلوه گاه نور» گفت: در این دوره از جشنواره فیلم مقاومت در بخش «جلوه گاه نور» به پدران و مادران شهدا پرداخته ایم و قرار است فیلم هایی با موضوع زندگی آنها ساخته شود. در این بخش ۲ دسته فیلم داریم. بخش نخست مربوط به فیلمسازان حرفه ای است و بخش دوم به فیلم هایی اختصاص دارد که مردم عادی از پدران و مادران شهید فیلم ساخته اند. همچنین قرار است همزمان با برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در ایران در ۲ کشور دیگر نیز این جشنواره را برپا کنیم. در چهاردهمین دوره از برگزاری این جشنواره بزرگداشت ۴ هنرمندان شناخته شده در عرصه سینمای مقاومت برگزار می شود.

محمد خزاعی در ادامه صحبت های خود با اشاره به نبود تولید در عرصه فیلم مقاومت گفت: یکی از مشکلات موجود در عرصه سینمای مقاومت نداشتن تولید خوب در این عرصه است و به همین دلیل نتوانستیم این جشنواره را به صورت سالانه برگزار کنیم و بعد از ۲ سال تنها ۲۰ فیلم در این جشنواره به نمایش در می آید. به اعتقادمن تعداد اندک فیلم در حوزه مقاومت یک غفلت مدیریتی است. سیاست فیلمسازی در هالیوود به گونه ای پیش رفت که پیش قراول حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه شد و توانست جریان سازی کند اما سینمای ایران نتوانست در برابر این جریان سازی فیلم با موضوع مقاومت بسازد. متاسفانه باید بگویم در این راستا فیلمسازان هم کوتاهی می کنند. طرح های بسیاری وجود دارد که وقتی با فیلمسازی در میان می گذاریم از کارگردانی آن سرباز می زنند و می گویند که با خط فکری آنها هماهنگ نیست.

دبیر چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت تاکید کرد: این درحالی است که جبهه فرهنگی مقاومت در صورتی موفق عمل خواهد کرد که افرادی چون سردار قاسم سلیمانی در حوزه فرهنگ داشته باشد و نیاز به افرادی چون این سردار اسلام در جبهه فرهنگی محسوس است. سال گذشته طرحی را مطرح کردیم که ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت فیلم مقاومت اختصاص دهند اما بعد از بیان این طرح تماس های مختلفی با کمسیون فرهنگی مجلس گرفته شد و انتقاد از طرح چنین موضوعی نیز مطرح شد و در نهایت این بودجه اختصاص پیدا نکرد و این بودجه نه تنها به ساخت فیلم مقاومت اختصاص پیدا نکرد بلکه به سبد اقتصاد سینمای ایران نیز راه نیافت.

محمدحسین نیرومند در تکمیل صحبت های خزاعی گفت: ناگفته نماند کمیسیون فرهنگی مجلس تمام تلاش خود را به خرج داد تا این مبلغ را برای ساخت فیلم مقاومت اختصاص دهد و تصویب هم شد اما این درخواست در لایحه بودجع مردود اعلام شد اما امیدواریم که امسال در ر ردیف بودجه اتفاق های خوبی رخ دهد. جریان جشنواره فیلم مقاومت نیاز به کمک نهادهای مختلف دارد تا بتوانیم جشنواره ای شایسته انقلاب و دفاع مقدس برگزار کنیم.

خزاعی در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه محتوای جلسه ای روز شنبه ۲۸ آذرماه که با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شده چه بوده است؟ گفت: روز شنبه صحبت هایی مبنی بر چگونگی استفاده از ظرفیت های مختلف سینمایی و تلویزیونی برای برگزاری جشنواره فیلم مقاومت شد و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی قول مشارکت در برگزاری جشنواره فیلم مقاومت را داد. همچنین محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما هم قول مشارکت و همکاری در پوشش خبری و برنامه سازی و تبلیغات جشنواره فیلم مقاومت را داده است.