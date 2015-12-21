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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۳

در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه هلال احمر؛

وزیر بهداشت داوطلب جمعیت هلال احمر شد

وزیر بهداشت داوطلب جمعیت هلال احمر شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم نکوداشت خدمات داوطلبانه هلال احمر، به عضویت سازمان داوطلبان هلال احمر درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه هلال احمر و مراسم امضای تفاهم نامه طرح سلامت یار با جمعیت هلال احمر، با دریافت کارت داوطلبی و پوشیدن لباس هلال احمر، به جمع داوطلبان هلال احمر پیوست.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان سازمان هلال احمر و وزارت بهداشت و با شرکت تعدادی از هنرمندان کشورمان برگزار شد، حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلوزیون به عنوان سفیر صلح هلال احمر معرفی شد.

همچنین در این همایش از طرح «سلامت یار» رونمایی شد که در قالب این طرح قرار است داوطلبان هلال‌احمر در بیمارستان‌‌های کشور حاضر شده و خدمات غیرپزشکی به بیماران نیازمند ارائه کنند.

در این طرح قرار است ۱۵۰۰ داوطلب هلال احمر پس از گذراندن دوره های آموزشی در ۱۰ بیمارستان از شش استان کشور حاضر شوند و به ارائه خدمات به بیمارانی که همراه ندارند بپردازند. استان‌های گلستان، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، تهران و هرمزگان به صورت پایلوت در اجرای این طرح مشارکت دارند.

کد مطلب 3005732

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