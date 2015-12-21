آغاز ثبت نام اعزام به عتبات از فردا/ رفع محرومیت دختران مجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا فقیهی صبح امروز در نشست مطبوعاتی جزئیات چهاردهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات را تشریح کرد.

وی ادامه داد: ثبت‌نام دانشگاهیان برای اعزام به عتبات عالیات از فردا سه‌شنبه اول دی‌ماه در سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به آدرس www.labbayk.ir آغاز می‌شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان یادآورشد: در دوره چهاردهم، دانشجویان مجرد دختر، دانشجویان مجرد پسر و دانشجویان متاهل می‌توانند برای اعزام ثبت‌نام کنند، این در حالی بود که در دوره‌های گذشته دانشجویان مجرد دختر نمی‌توانستند به تنهایی برای اعزام به عتبات عالیات ثبت‌نام کنند، بلکه باید با یکی از محارم خود برای اعزام ثبت‌نام می‌کردند.

فقیهی تصریح کرد: ثبت‌نام دانشگاهیان از اول دی آغاز و تا هفتم دی‌ماه ادامه خواهد داشت و قرعه‌کشی دانشگاهیان برای اعزام روز ۱۰ دی‌ماه مصادف با ولادت پیامبر اکرم(ص) انجام می گیرد.

وی افزود: همچنین اعزام دانشگاهیان از ۵ بهمن ماه سال جاری آغاز شده و تا آخر فروردین ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام فقیهی خاطرنشان کرد: در این دوره ۲۸۷ کاروان برای اعزام پیش‌بینی شده که نسبت به دوره سیزدهم ۱۰۰ کاروان اضافه شده است. از مجموع کاروان‌های مذکور ۱۷۲ کاروان به صورت هوایی و ۱۱۵ کاروان به صورت زمینی اعزام خواهند شد.

فقیهی با بیان اینکه کاروان دختران مجرد همه به صورت هوایی اعزام خواهند شد، ادامه داد: در دوره چهاردهم ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

وی به ۱۵ ویژگی کاروان‌های دانشجویی که کاروان های دیگر فاقد آن هستند اشاره کرد و گفت: جوان بودن کاروان، همراه بودن روحانی با کاروان‌ها، برنامه‌ریزی برای حضور مداح در کربلا، زیارت ویژه دوره نجف، قرائت سرود دسته‌جمعی در بین‌الحرمین، برگزاری مسابقات فرهنگی برخی از این ویژگی ها است که برای کاروان های دانشجویی پیش بینی شده است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در ادامه به اختصاص وام عتبات به دانشگاهیانی که اعزام خواهند شد، اشاره کرد و گفت: در دوره قبل علی‌رغم هماهنگی های صورت گرفته با برخی از بانک‌ها بعضی از دانشگاهیان نتوانستند وام دریافت کنند، ولی در این دوره برنامه‌ریزی صورت گرفته تا تمام دانشگاهیان که متقاضی اعزام به عتبات و عالیات هستند بتوانند از وام یک میلیون تومانی با سود ۴ درصد استفاده کنند. علاوه براین وام دانشجویان می توانند از وام کمک هزینه عتبات عالیات صندوق رفاه دانشجویان نیز استفاده کنند.

فقیهی افزود: برخلاف دوره قبل، در این دوره دیگر نیاز نیست دانشگاهیان برای دریافت وام عتبات‌ عالیات سپرده‌گذاری کنند، در دوره های قبل متقاضیان باید دریافت وام سپرده گذاری انجام می دادند که دراین دوره دیگر نیازی به این کار نیست.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از طراحی کاروان‌های هم‌اندیشی اساتید خبر داد و گفت: دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها دارای دفاتر هم اندیشی است که یکی از اساتید به عنوان مسئول هم اندیشی در دانشگاه انتخاب شده ، اساتید ذر این دفتر دور هم جمع شده و جلساتی را برگزار می کنند، دراین دوره تمهیداتی پیش بینی شده تا اگر این گروه از اساتید خواستند این جلسات را در عتبات عالیات برگزار کنند و اعزام شوند زمینه برای آنها مهیا باشد.

وی ادامه داد: امسال چندین کاروان از استان های اصفهان، تبریز، شیراز، کرمان و تهران به روسای دانشگاه‌ها اختصاص داده شده و عمده اعزام این روسا از دوم فروردین تا ۷ فروردین است البته این روسا می توانند از آغاز اعزام یعنی ۵ بهمن ماه هر زمان که بتوانند اعزام شوند ولی چون در فروردین ماه فعالیت این روسا کم تر است و زمان کافی دارند عمده اعزام آنان از دوم فروردین ماه پیش بینی شده است.

فقیهی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان برای ثبت نام در کاروان‌های زمینی باید مبلغ ۹۷۰ هزارتومان و برای ثبت نام در کاروان‌های هوایی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان پرداخت کنند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان مدت سفر را ۷ روز اعلام کرد و گزارشی از سیزدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات ارایه کرد.

وی ادامه داد: سیزدهمین مرحله اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از ۱۹ مرداد آغاز و تا پایان آبان سال جاری ادامه داشت. در این مدت ۸ هزار نفر از دانشگاهیان در قالب ۱۸۹ کاروان اعزام شدند.

فقیهی یادآورشد: براساس نظرسنجی که صورت گرفت ۴۱ درصد از دانشگاهیان اعزام شده را خانم ها، ۵۹ درصد را آقایان و ۴۰ درصد را متاهلان به خود اختصاص دادند.

وی به تحصیلات دانشگاهیان اعزام شده اشاره کرد گفت: ۶۱ درصد اعزام شدگان در مقطع کارشناسی، ۲۴درصد کارشناسی ارشد، ۷ درصد دکتری و ۸ درصد کاردانی قرار داشتند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: ۷۴ درصد اعزام شدگان برای اولین بار بود که اعزام می شدند و ۲۶ درصد دوره های قبل نیز اعزام شده بودند. در مجموع بیش از ۲ هزارنفر از دانشگاهیانی که اعزام شده بودند در مسابقات مکتوب ستاد شرکت کرده بودند.