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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۲

بخش ويژه جشنواره بين المللي "تامپره" فنلاند با نمايش 5 فيلم كوتاه ايراني آغاز به كار كرد

بررسي نقش سينما و فيلم كوتاه در معرفي فرهنگ غني اسلامي در غرب

سي و ششمين دوره جشنواره بين المللي فيلمهاي كوتاه "تامپره"، از امروز (چهارشنبه 17 اسفند ماه 1384) در كشور "فنلاند" گشايش خواهد يافت تا 6 فيلم كوتاه از توليدات "انجمن سينماي جوانان ايران" در دو بخش "مسابقه" و "ويژه"، به نمايش عمومي در آيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، در بخش ويژه جشنواره تامپره كه تحت عنوان "اسلام و غرب" و با هدف معرفي و شناساندن دين و فرهنگ غني اسلامي از طريق فيلم كوتاه برگزار مي گردد، فيلم هاي خدا زنده است (طاهره حسن زاده)، از بهشتي كه مي آييم (مهرداد اسكويي)، چوب مقدس (شهرام درويش)، آواز خدا (محسن عالم زاده- حسن نقاشي) و نايريكا (طيبه فلكيان) به نمايش در آمده و درحاشيه جشنواره نيز نشست هاي تخصصي پيرامون موضوع مذكور، برپا خواهد گرديد.

برپايه اين گزارش، عصر جمعه (19 اسفند)، نشستي با حضور انديشمندان ايران، اردن و پاكستان درسالن اصلي جشنواره برگزار خواهد شد ودكتر همايون همتي رايزن محترم فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در برلين، درخصوص مضوع مورد بحث (اسلام و غرب) و نقش هنر سينما درمعرفي فرهنگ غني اسلامي سخنراني خواهد كرد.

گفتني است كه فيلم كوتاه "آن" ساخته پوپك مظفري كه به بخش مسابقه بين المللي جشنواره تامپره راه يافته نيز طي دو نوبت نمايش درروزهاي جمعه و شنبه، در سينما Plevna شهر تامپره، روي پرده خواهد رفت.

کد مطلب 300574

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