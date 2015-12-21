اجرای طرح محله محوری مبارزه با اعتیاد در منطقه سهل آباد شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری بیان کرد: طرح محله ای کردن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد با همکاری ارگان های مربوطه مانند بهزیستی تهیه شده و به عنوان پایلوت در منطقه سهل آباد شیراز آغاز شده است.

وی تاکید کرد: اگر اجرای این طرح در مناطق پرخطر شیراز به موفقیت برسد می توانیم آن را به تمام استان تعمیم دهیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: باید این حساس سازی در بین مردم و مسئولان ایجاد شود که مواد مخدر یک تهدید بزرگ برای اجتماع محسوب می شود چرا که اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر زمینه استفاده از ظرفیت های مردمی را فراهم می کند ولی متاسفانه تا به این لحظه ما موفقیت چندانی در این حساس سازی نداشته ایم.

ابراهیمی بیان کرد: از بین حدود ۱۳ میلیون دانش آموز کشور یک درصد معتاد هستند که تعداد دانش آموزان مبتلا در استان کمتر از این نورم کشوری و کمتر از یک درصد جمعیت دانش آموزان استان است.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم ۸۰۰ هزار دانش آموز استان فارس را تحت پوشش برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار دهیم توانسته ایم نیمی از جمعیت استان را از مواد مخدر حفظ کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تجربه مصرف مواد مخدر در سنین دانش آموزی به علت های مختلفی است گفت: دانش آموزان در سنین رشد به دنبال کنجکاوی و یافتن هویت شخصی خود هستند و با مسائل متعددی در زندگی خود مواجه می شوند که نیاز است مهارت نه گفتن در این مقطع سنی به آن ها آموخته شود.

ابراهیمی بیان کرد: با تعامل ایجاد شده با نیروی انتظامی فعالیت های خوبی برای برخورد با فروشندگان مواد مخدر در نزدیکی مدارس انجام می شود ضمن آن که نیروی انتظامی هم اکنون خیلی بیشتر از گذشته با خرده فروشان مواد مخدر برخورد می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی دو سال گذشته ظرفیت خوبی برای ساماندهی معتادان ایجاد شد گفت: طی نوروزهای ۹۳ و ۹۴ توانستیم به ترتیب ۸۵۱ و ۸۳۱ معتاد کارتن خواب سطح شهر را ساماندهی کنیم.

دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر فارس تصریح کرد: این ظرفیت وجود دارد که روزانه دو هزار معتاد را از سطح شهر ساماندهی کنیم ولی برای مکانی که بتوان این افراد را ساماندهی کرد و از نظر اعتبارات دچار مشکل هستیم.

ابراهیمی گفت: اگر شهرداری و شورای شهر شیراز مرکز ماده ۲۶ مبارزه با مواد مخدر را به ما تحویل دهند دیگر برای جمع آوری معتادان مشکلی نیست و می توانیم معتادان خطرناک و کارتن خواب را ساماندهی کنیم.