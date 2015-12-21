علی حسامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی زندانیان با این کتاب آسمانی محفل انس با قرآن با حضور «محمد ابراهیم» قاری برجسته از کشور پاکستان در زندان مرکزی کرمانشاه برگزار شد.
وی همچنین از برگزاری ۱۰ برنامه قرآنی با حضور قاریان مطرح و برجسته کشوری در زندانهای کرمانشاه خبر داد و گفت: در بند نسوان نیز برنامه و محافل قرآنی با حضور قاریان خواهر برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی زندانهای استان کرمانشاه افزود: امیدواریم در سایه برکت قرآن با مفاهیم این کتاب آسمانی انس و الفت داشته باشیم و نور قرآن در قلبهای ما تجلی یابد.
حسامی ابراز امیدواری کرد: برگزاری محافل انس با قرآن در زندان سبب انس و الفت بیشتر زندانیان با این کتاب آسمانی باشد.
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