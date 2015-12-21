قطعا در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت می کنم/ مدارک را برگرداندند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که امروز در تبریز حضور پیدا کرده بود در مورد حضور ماموران نهاد نظارتی در اتاقش و بردن برخی مدارک گفت: به هر حال یک کار قانونی دارد صورت می گیرد و باید بررسی ها در این زمینه تکمیل شود. مدارکی را هم که برده بودند برگرداندند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اتقاقات به خاطر این است که برخی نمی خواهند شما در انتخابات شرکت کنید؟ گفت: همانطور که گفتم یک روال قانونی انجام می شود اما بنده در انتخابات شرکت خواهم کرد. هر فردی هم که اعضای مجمع تشیخص بدهند به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب خواهد شد.

علی کفاشیان با تاکید بر اینکه حقوق کی روش را تا پایان سال پرداخت کرده است در مورد طلب های فوتبال ایران از فیفا گفت: ما در مجموع ۸ تا ۹ میلیون دلار از سوی فیفا دریافتی داشته اییم که از طریق سفارت ایران در اختیار ما قرار گرفته است. بخش عمده ای از این پول هم هزینه تیم ملی در استرالیا، پرداخت حقوق کی‌روش و دستیارانش و ... شده است.

کفاشیان در مورد قرارداد محمد خاکپور سرمربی تیم فوتبال امید نیز گفت: قرارداد وی آماده امضا است. نظرات حقوقی بود که جلسه با نماینده خاکپور داشتیم و پس از برطرف شدن نقاط ابهام آماده امضای قرارداد هستیم.