ضبط گواهینامه راننده لرستانی با ۳۵ نمره منفی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطان مراد زارع ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گواهینامه پایه یكم راننده خودرو با ۳۵ نمره منفی توسط پلیس راهور شهرستان كوهدشت، ضبط شد.

وی گفت: در راستای اجرای تبصره دو ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماموران راهور شهرستان یك دستگاه كامیون باری را توقیف كردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت در ادامه افزود: در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد گواهینامه پایه یكم راننده متخلف دارای ۳۵ نمره منفی است.

سرهنگ زارع خاطر نشان كرد: با ضبط گواهینامه رانندگی فرد خاطی، خودرو نیز روانه پاركینگ شد.