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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

فرمانده انتظامی کوهدشت خبر داد:

ضبط گواهینامه راننده لرستانی با ۳۵ نمره منفی

ضبط گواهینامه راننده لرستانی با ۳۵ نمره منفی

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت از ضبط گواهینامه راننده ای در این شهرستان با ۳۵ نمره منفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطان مراد زارع ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گواهینامه پایه یكم راننده خودرو با ۳۵ نمره منفی توسط پلیس راهور شهرستان كوهدشت، ضبط شد.

وی گفت: در راستای اجرای تبصره دو ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماموران راهور شهرستان یك دستگاه كامیون باری را توقیف كردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت در ادامه افزود: در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد گواهینامه پایه یكم راننده متخلف دارای  ۳۵ نمره منفی است.

سرهنگ زارع خاطر نشان كرد: با ضبط گواهینامه رانندگی فرد خاطی، خودرو نیز روانه پاركینگ شد.

کد مطلب 3005772

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