کیومرث هاشمی:برگزاری لیگ جهانی باعث رشد سپک تاکرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، عبدالحلیم بن قادر رئیس سپک تاکرای آسیا و دبیر کل فدراسیون جهانی به همراه علیپور رییس فدراسیون انجمن های ورزشی صبح امروز دوشنبه با حضور در کمیته ملی المپیک با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار که سهراب آزاد رییس انجمن سپک تاکرای ایران و نائب رییس فدراسیونهای آسیایی و جهانی و علی فولادی راد دبیر انجمن سپک تاکرای و عضو هیات رییسه جهانی نیز حضور داشتند، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به رئیس سنگاپوری سپک تاکرای آسیا اظهارداشت: بدون تردید حضور شما در ایران به رشد و توسعه هر چه بیشتر سپک تاکرا در کشور ما کمک می کند و خوشحالم که برنامه های خوبی برای توسعه این رشته در جهان دارید و همانطور که گفتید اگر به فکر المپیکی کردن این رشته هستید می توانید بر روی حمایت ما حساب کنید ولی پیشنهاد می کنم برای اینکار با راه اندازی رسمی لیگ جهانی و افزایش طرفداران این رشته بنوعی راه را برای المپیکی کردن آن باز کنید.

وی ادامه داد: آقای علیپور از مدیران زحمکتش ما بوده و در این مدت بخوبی توانست فدراسیون انجمن های ورزشی را با آن همه زیر مجموعه متعدد، اداره و به موفقیت های مختلف دست یابد و کمیته ملی المپیک همواره حامی رشته های مورد توجه مردم بوده است و از حمایتهای شما از سپک تاکرای ایران و مجموعه موفق این فدراسیون تشکر می کنم.

هاشمی گفت: تشکر می کنم از اینکه ریاست غرب آسیا را به ایران و آقای علیپور دادید ولی اگر بتوانید در آسیایی مرکزی نیز ریاست آن را برای رشد و توسعه هر چه بیشتر این رشته به ایران بدهید گام بلندی برای رشد و توسعه آن در منطقه برداشته اید.

سپس بن قادر ادامه داد: در نشست شورای المپیک آسیا که به میزبانی کمیته ملی المپیک ایران برگزار شد با شما از نزدیک آشنا شده ومی دانم که در حاشیه این نشست دیدارهای خوبی نیز با مسئولین المپیک سنگاپور داشته اید که بسیارسازنده بود و به شخصه از شما برای سفر به سنگاپور دعوت می کنم و خوشحال می شوم میزبان شما شویم.

وی ادامه داد: سپک تاکرای ایران طی سالهای اخیر رشد خوبی در عرصه قاره ای و جهانی داشت و کسب مدال بزنر در بازیهای آسیایی ساحلی و همچنین رقابتهای جهانی بیانگر رشد این رشته در ایران بوده و پتانسیل بسیار خوبی دارید و ایران می تواند رهبریت سپک تاکرای منطقه را در دست گیرد.

بن قادر تصریح کرد: هدف ما حضور این رشته در بازیهای المپیک است که همانطور که اشاره داشتید می بایست لیگ جهانی را رسمی تر و گسترده تر برگزار کنیم هر چند الان هم بینننده هایی زیادی دارد ولی پیشنهاد خوبی بود و از تصمیم شما برای انتقال ورزش ایران به آسیایی مرکزی مطلعم که بسیار هوشمندانه بود.

وی ادامه داد: آقای علیپور یکی از مدیران فعال و زحمتکش در عرصه سپک تاکرا است و از حمایت های کمیته ملی المپیک از وی تشکر می کنم و در خصوص ریاست آسیای مرکزی برای ایران نیز اجازه بدهید در این باره رایزنیها و مشورتهای لازم صورت گیرد ولی طرح پیشنهادی شما را حتما به مسئولین فدراسیون جهانی در خصوص لیگ و ریاست آسیایی مرکزی انتقال خواهم داد.

همچنین علیپور رییس فدراسیون انجمن های ورزشی و رییس سپک تاکرای غرب آسیا خاطر نشان کرد:جا دارد از حمایت های کمیته ملی المپیک تشکر و قدرانی کنم وهمچنین از حمایت های بن قادر قدر دانی می کنم،بدون تردید ایران می تواند با مربیان و کارشناسانی که در این رشته دارد به رشد و بالندگی هر چه بیشتر سپک تاکرا در منطقه کمک کند.

وی ادامه داد:هدف ما حضور قدرتمندانه تیم ملی سپک تاکرا ایران در بازیهای آسیایی ساحلی و جهانی است و بدون تردید از این پس موفقیت های بیشتری از این رشته در عرصه بین المللی شاهد خواهیم بود.

در این دیدار سهراب آزاد رییس انجمن سپک تاکرای ایران و نائب رییس آسیا و جهان و علی فولادی راد دبیر انجمن سپک تاکرا و عضو هیات رییسه جهانی نیز حضور داشتند.