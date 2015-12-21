ارائه مدل رفتاری شهروند متمدن/ تغییر نگرش مردم در استراتژی ۲۰۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع در آیین نکوداشت داوطلبان هلال احمر گفت: یکی از رسالتهای خطیر جمعیت هلالاحمر در استراتژی ۲۰۲۰ تغییر نگرش اجتماعی مردم است.
وی ادامه داد: حقیقت این است که هیچ رشد و شکوفایی در سطح اجتماع بدون استفاده از توان و نیروی آحاد شهروندان ممکن نیست. همین امر خطیر نقطه عطف ورود جمعیت هلالاحمر برای تدبیر نیروی اندیشه و بینش ایرانیان است.
رئیس سازمان داوطلبان هلالاحمر خاطرنشان کرد: باید پذیرفت که در موقعیت حساس کنونی ارتقای ارتباطات در قالب شبکههای اجتماعی، ربایش افکار ناب انسانی و اسلامی شهروندان ایرانی را تسریع کرده است.
به گفته وی این امر خطیر از سویی و از طرف دیگر فقدان الگودهی فکری و بینشی مناسب در ساختارمندی رفتار شهروندان ضرورت استفاده از ظرفیتهای نهفته در اجتماع را از طریق مکانیسمهای جذب و ساماندهی سیل عظیم نیروی انسانی در جمعیت هلالاحمر آشکار میسازد.
رافع تأکید کرد: در وضعیت کنونی اجتماع ایران که غرش دیپلماسی منتخبین مردم به گوش جهانیان رسیده است و فضای بینالمللی مطلوبی را پیش روی ایران نهاده است، تقویت و توانمندسازی اجتماعی شهروندان با ارائه الگوی رفتار استاندارد یک شهروند متمدن بیش از پیش احساس میشود.
رئیس سازمان داوطلبان هلالاحمر ادامه داد: هماکنون بیش از هر زمان نیازمند ایجاد و استقرار نظم نوین اجتماعی با ضربآهنگ منسجم و هماهنگ در جهت رشد و اعتلای فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان هستیم.
وی گفت: ایجاد و استقرار نظم نوین اجتماعی دارای مؤلفههایی است که با توجه به بسترسازی تحقق این مؤلفهها روند استقرار چنین نظامی را تسریع میکند.
رافع اولین مؤلفه را ارائه مدل رفتاری یک شهروند متمدن دانست و گفت: اقدامات بشردوستانه سازمان داوطلبان هلالاحمر در جهت ارتقا و اعتلای مسئولیتپذیری و مشارکتپذیری اجتماعی در طرحهایی مانند حنجرههای امید، باران مهربانی، سفرنامه سلامت و امید و طرح سلامت یاران برای تحقق چنین مؤلفهای طراحی و برنامهریزی شده است.
وی در ادامه دومین مؤلفه را نیز زیست انسانی مسالمتآمیز معرفی کرد و تأکید کرد: ترویج فرهنگ تحول اجتماعی و ارتقای سطوح پذیرش سلایق مختلف و همچنین اعتلای فرهنگ صلح عاری از خشونت است. توان فوقالعاده تنوع قومیتی در ایران اسلامی خود بزرگترین فرصت استفاده از ظرفیت خدمات داوطلبانه در جهت حل مخاطرات اجتماعی است.
سومین مؤلفه نیز از دیدگاه رئیس سازمان داوطلبان هلالاحمر انسجامیافتگی نهادهای جامعه مدنی است که این مؤلفه با ایجاد حلقههای ارتباطی از آحاد شهروندان در راستای خدمات بشردوستانه، بهطور هماهنگ و منسجم برای تحقق منفعت اجتماعی و ساختارمندی حرکت مردمی ضرورت دارد. تعامل جمعیت هلالاحمر با سازمانهای مردمنهاد فعال در اقدامات بشردوستانه در همین راستاست.
وی چهارمین و آخرین مؤلفه را نظم نوین اجتماعی و روند تعاملی شهروندان با دولت در راستای استقرار دانست و گفت: باید اذعان داشت، گاهی بین بینش آحاد شهروندان، دیالوگ حاکمیتی، عدم مفاهمهای از جنس بیاعتمادی ایجاد میشود. جذب و ساماندهی گستره توان انسانی در اجتماع در راستای ایجاد حس نوعدوستی و حضور در صحنههای اجتماع، ضمن افزایش احساس عدالتاجتماعی در شهروندان و حس مطالبهگری سبب تسهیل روند پاسخگویی دولتمردان و به عبارت رساتر همدلی و همزبانی دولت و ملت میشود.
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