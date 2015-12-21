خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: طولانی‌ترین شب سال در آخرین روز پاییز و آغاز اولین روز زمستان بهانه‌ای است برای دور هم بودن، فرصتی است برای اینکه به‌رسم پیشینیان سرمای وجود یکدیگر را به گرمای محبت در کنار هم بودن وصله زده، حافظ خوانی کنیم و با گرد هم آمدن در خانه بزرگ خانواده صله ارحام به‌جا آورده و جویای حال و احوال یکدیگر باشیم.

با توجه به اینکه مردم استان خراسان جنوبی به میهمان‌نوازی شهره‌اند همه اقشار نیازمند و غنی در طولانی‌ترین شب سال به بهترین شکل ممکن به دنبال پذیرایی از میهمانان هستند اما شب های یلدای سال‌های اخیر باوجود گرانی بسیار انواع میوه و تنقلات نارضایتی خاطرجمع زیادی از همشهریانمان را به دنبال داشته است.

انصراف از خرید در برابر قیمت‌های ناپلئونی تنقلات

پس از ورود به مغازه آجیل و خشکبار نگاهی به اجناس انداخته و قیمت انواع آجیل و شکلات را جویا می‌شود گویا در برابر قیمت‌های ناپلئونی تنقلات از خرید منصرف شده و از مغازه خارج می‌شود.

مشتریان بعدی مغازه آجیل‌فروشی خانم و آقایی شیک‌پوش هستند از بوی اودکلنی که با ورود آنها در فضا پخش می‌شود به‌راحتی می‌توان فهمید از مرفهین جامعه‌اند مرد جوان بلافاصله از انواع آجیل برداشته و بدون آنکه قیمت آنها را بپرسد بی‌درنگ پولشان را حساب می‌کند.

قانون بازار این است؛ وقتی تقاضا برای کالایی زیاد باشد قیمت آن نیز افزایش می‌یابد!

لبخندی می‌زند و می‌گوید: یلداست دیگر، وقتی در مورد رضایتش از قیمت‌های بازار می‌پرسیم می‌گوید قانون بازار همین است! وقتی تقاضا برای کالایی زیاد باشد قیمت آن نیز افزایش می‌یابد و به نظر طبیعی است که قیمت‌ها در ایام خاص گران‌تر باشد.

در روزهای پایان پاییز اکثر مغازه‌های خشکبار و میوه بازار داغی دارند در جنب‌وجوش خرید عده‌ای با دست پر از مغازه بیرون آمده و برخی نیز یا از خرید منصرف می‌شوند یا کالایی را می‌خرند که کیفیت کمتری دارد و با گلایه از نوسان و افزایش قیمت از مغازه بیرون می‌روند.

وی می‌گوید: چندی پیش همین آجیل باقیمت خیلی مناسب‌تر خریده‌ام اما با نزدیک شدن به شب یلدا قیمت‌ها از چند روز گذشته خیلی فرق کرده است.

وی ادامه می‌دهد: وقتی یک کیلو پسته تا ۴۲ هزار تومان، قیمت می‌شود تنها قشر خاصی از مردم در شرایط بد بازار قادر به خرید هستند عده‌ای هم که توانایی خرید ندارند با هر مشقتی هست سیلی خود را سرخ نگاه داشته و حفظ آبرو می‌کنند.

قیمت آجیل چندان افزایشی نداشته است

رستمی یکی از کسبه خشکبارفروشی در گفت‌وگو با مهر قیمت هر کیلو فندق ۵۴ تا ۶۰ هزار تومان، بادام‌زمینی از ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و انواع شکلات را با توجه به مارک آنها از ۴۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: قیمت آجیل چندان افزایشی نداشته است اما به لحاظ مشکلات عدیده مالی که برای مردم پیش‌آمده مردم دیگر ترجیحاً آجیل باقیمت های بالا را از سفره پذیرایی خود حذف کرده‌اند

یکی دیگر از شهروندان با اظهار نارضایتی از قیمت انواع میوه در این ایام می‌گوید: قیمت هندوانه در روزهای پایانی پاییز در مناطق مختلف سطح شهر فرق می‌کرد و نوسان قیمت به گونه‌ای است که روز گذشته در خیابان مدرس هندوانه را کیلویی چهار هزار تومان قیمت شد و امروز در یکی از دکان‌های منطقه شمال شهر باقیمت هر کیلو دو هزار تومان عرضه می‌شود.

مروارید نیا در این خصوص با گلایه از نحوه نظارت مسئولان بر قیمت میوه می‌گوید: مسئولان باید دست دلالان را در ایام خاص از میوه و آجیل کوتاه کرده و با گران‌فروشان برخورد کنند.

گویا آن عده از مردم که قادر به خرید میوه از دکان‌های فروش میوه نبوده‌اند خرید از خودروهای عرضه‌کننده میوه در قالب دست‌فروشان در حاشیه خیابان‌ها را انتخاب کرده‌اند.

سوءاستفاده برخی فروشندگان میوه در شب یلدا

خانم چابکی زن میانسالی که در حال خرید میوه شب یلداست می‌گوید: قیمت‌ها به‌قدری بالاست که برای خرید چند کیلو میوه خوب باید تمام پولت را بدهی.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی فروشندگان ابا سوءاستفاده از شب یلدا میوه‌های یخ زده و نامرغوب خود را باقیمت بالا به فروش می‌رسانند.

وی می‌گوید: در چنین شب‌هایی هندوانه و خربزه با حداکثر افزایش قیمت به فروش می‌رسند و مردم هم بنا به آداب‌ورسوم شب یلدا مجبورند این قبیل میوه‌ها را با هر قیمتی هست خریداری کنند.

عده‌ای برای حفظ آبرو خرید عاریه‌ای می‌کنند

پیر مردی مسنی نیز که به دنبال پیدا کردن هندوانه‌ای شیرین در میان انبوه هندوانه است، می‌گوید: یلدای امسال با این افزایش قیمت در انواع میوه و آجیل برای برخی از افراد به ماتم تبدیل شده است.

شرفی نیا معتقد است: برخی از افراد کم در آمد و کارگر در این میان چیزی جز شرمساری نداشته و خجالت‌زده خانواده‌های خود هستند

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال‌های اخیر چشم و هم چشمی به‌گونه‌ای است که برخی از افراد مجبورند برای حفظ آبرو در مقابل میهمانان، حتی عاریه‌ای خرید کنند.

جوانی که در حال خرید انار است، می‌گوید: چند روز پیش همین انار را باقیمت هر کیلو هزار و ۸۰۰ تومان خریدم اما امروز که برای خرید آمده‌ام هر کیلو به سه هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافته است و در داخل شهر انار کمتر از چهار هزار تومان پیدا نمی‌شود.

صحرانورد می‌گوید: این افزایش ناگهانی قیمت‌ها قصه تکراری هر سال شب یلداست چرا مسئولان فکری اساسی به حال ثبات قیمت‌ها و یا رشد حداقلی آنها نمی‌کنند!؟

هیچ آجیلی در استان افزایش قیمت نداشته است

رئیس اتحادیه خواروبارفروشان بیرجند درباره تفاوت قیمت آجیل به خبرنگار مهر می‌گوید: به‌جز افزایش قیمت نخود گل هیچ آجیلی در استان افزایش قیمت نداشته و افزایش قیمت نخود هم به علت بالا رفتن قیمت نخود خام است و در همه جای کشور وجود دارد.

محمد شریف با بیان این که خرید شب یلدا در استان معمولی است و شهروندان برای خرید رغبت چندانی ندارند، می‌افزاید: از نظر مقدار و کمیت مشکلی نیست و حدود ۳۰ درصد خرید آجیل برای پوشش شب یلدا بیشتر شده است.

وی فروش بالاتر از قیمت را تخلف می‌داند و از مسئولان مربوط می‌خواهد نظارت بیشتری بر صنوف داشته باشند.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار بیرجند نیز در گفت‌وگو با مهر در خصوص افزایش قیمت‌ها در این ایام می‌گوید: هندوانه به ازای هر کیلو باقیمت دو تا چهار هزار تومان و بر اساس کیفیت و مرغوبیت میوه به فروش می‌رسد و عمده دلیل افزایش قیمت این میوه نیز هم نوبرانه بودن آن است.

محمد حیدری از ورود ۲۰ تن هندوانه در روز گذشته به میدان میوه و تره‌بار خبر می‌دهد و می‌گوید مشکل تأمین میوه در بازار وجود نداشته و میوه به‌اندازه کافی در بازار موجود است.

وی بیان داشت: قیمت انار از دو هزار تا سه هزار و ۷۰۰ تومان و پرتقال از دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار و ۹۰۰ تومان و به ازای هر کیلوگرم و بر اساس کیفیت و درجه‌بندی در بازار توزیع می‌شود.

اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان

رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با مهر از افزایش نظارت بر واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاهای مورد هدف با توجه به نزدیک شدن به ایام شب یلدا خبر داده و می‌گوید: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده عوامل سودجو و دلالان طرح نظارتی ویژه شب یلدا با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در حال اجرا است.

علی تهوری ادامه داد: در این طرح اتحادیه‌های مربوطه، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، شهرداری‌ها از مورخ ۲۵ آذرماه همکاری لازم را دارند و این طرح به مدت یک هفته در سطح استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان ۲۰ اکیپ دو نفره برای اجرای این طرح در استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۱۵ نفر در شهر بیرجند فعال هستند.

وی اهداف اجرای این طرح را تأمین و عرضه کالای مناسب باقیمت عادلانه و کنترل رعایت ضرایب سود مصوب دانسته و یادآور می‌شود: در این راستا با متخلفین برابر با قوانین، برخورد قانونی انجام می‌شود.

داستان تکراری افزایش قیمت میوه و سور و سات شب یلدا در حالی گزارش می‌شود که همه مسئولان از علل آن آگاه هستند اما انگار تدبیری که پایان برای این گرانی های در ایام خاص از جمله شب یلدا و شب عید باشد نیست و مردم همچنان در خریدها آن را لمس می کنند در حالی که مسئولان سخن از ثبات قیمت ها و تنظیم بازار می گویند.