سرمایه گذار نباید در پیچ و خرم کارهای اداری گرفتار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای مدیران استانداری هرمزگان یکی از خواسته های مهم رئیس جمهور از استانداران را تقویت سرمایه گذاری در استان ها عنوان کرد و گفت: با رفع تحریم ها زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم می شود و استان هرمزگان نیز برای سرمایه گذاری مستعد است که مدیران استان باید در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه سرمایه گذاری باید بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم باشد، افزود: با تقویت بخش خصوصی، دولت هم تقویت می شود و باید به شکلی کار کنیم که مردم نتایج سرمایه گذاری ها را در عمل ببینند. وظیفه ما جذب و تقویت سرمایه گذاری در هرمزگان است و نباید اجازه دهیم سرمایه گذار در پیچ و خرم کارهای اداری گرفتار شود.

جادری با بیان اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در دوران پساتحریم آماده باشیم، تصریح کرد: باید وضعیت سرمایه گذاری در استان هرمزگان متحول شود . بنده حامی سرمایه گذاری در استان هستم و دیگر مدیران نیز باید با این دید فعالیت کنند.

وی در ادامه خواستار اجرای قانون واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی شد و عنوان کرد: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی مورد تاکید دولت است و این کار بهترین روش برای تکمیل این پروژه هاست.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان همچنین بر لزوم کمک تمامی مدیران به برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه تاکید کرد و گفت: برگزاری مناسب انتخابات موجب تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد . باید شرایطی فراهم کنیم تا تمامی افراد و گروه ها در کمال آرامش و امنیت در انتخابات حضور داشته باشند. مدیران نباید اجازه دهند در انتخابات از امکانات دولتی به سود و یا ضرر کاندیداها استفاده شود.