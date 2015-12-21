نامزدهای جشنواره نقد کتاب در سه بخش معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ۲۳ مقاله در بخش زبان و ۲۰ مقاله در بخش ادبیات عرب به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و مقاله‌های راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره مشخص شده اند.

در بخش ادبیات عرب هیچ مقاله ای به مرحله دوم داوری راه نیافت. در بخش زبان شناسی مقاله‌های «ِرِمس معناهای گریزان: بررسی و نقد کتاب نقصان معنا، رضا امینی»، «معرفی و نقد کتاب ساختواژه: اصطلاح شناسی و مهندسی دانش، زهرا زندی مقدم» و «نقد و معرفی رده شناسی زبانهای ایرانی، محمد راسخ مهند، نشریه زبانها و گویشهای­ایرانی» به مرحله نهایی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب راه یافتند.

همچنین مقاله‌های «نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن، سیمین دخت گودرزی» و «نقدی بر کتاب «بهرزوونامه» : به تصحیح جلیل آهنگرنژاد و قامت پرویزی، وحید رنجبر» در بخش زبان‌های باستانی به مرحله نهایی راه یافتند.

در بخش زبان‌های دیگر، مقاله‌های «ارزشیابی الگو ـ محور کتابهای «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP)، محمدهادی محمودی، محمد احمدی صفا»، «ارزیابی تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی دوره متوسطه ایران از منظر کارکرد و تبعیض‌های جنسیتی، علی روحانی، تهمینه آذری و فاطمه معافیان»، «بررسی ترجمۀ دو کتاب روایتشناسی پرینس و روایت و راویها اثر کوری از منظر نظریههای نقد ترجمه، ابوالفضل حری» به مرحله نهایی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب راه یافتند.

همچنین مقاله‌های «تاریخ ترجمه‌های به زبان فرانسه در قرن نوزدهم، نامه فرهنگستان»، «مروارید، زهرا سالاری»، «نقد و بررسی فرهنگ آلمانی فارسی، سعید رضوانی»، «نقد و بررسی ویراست جدید فرهنگ روسی به فارسی، آبتین گلکار»، «نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی ـ فارسی، حسن ایزانلو»، «نقدی بر کتاب کند و کاو در نظریه‌های ترجمه، علیرضا خان جان» نیز، به مرحله نهایی دوازدهمین دوره نقد کتاب راه یافتند.

بر اساس همین گزارش، در دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ۲ مقاله در بخش علوم تربیتی و روانشناسی و ۱۰ مقاله در بخش ایران و اسلام به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و مقاله‌های راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره مشخص شده اند.

در بخش علوم تربیتی و روانشناسی هیچ مقاله ای به مرحله دوم داوری راه پیدا نکرد. در بخش ایران و اسلام مقاله‌های «تصحیحی نامرضی نهایه العقول فخرالدین رازی، حمید عطایی نظری»، «سُلی شاهوار، گاد گیلبار و بوریس موروزوف : بهائیان ایران، جنوب خزر و قفقاز، سید مقداد نبوی رضوی» و «نجم حیدر: خاستگاههای شیعه: هویت، مناسک و مکانهای مقدس در کوفۀ قرن دوم/ هشتم، سعید عدالت نژاد» به مرحله نهایی دوازدهمین دوره نقد کتاب راه یافتند.

بر اساس این گزارش، ۱۴ مقاله راه یافته به مرحله نهايي دوازدهمين جشنواره نقد كتاب در بخش میراث پژوهی معرفي شدند.

در دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، ۳۹ مقاله در بخش میراث پژوهی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شد ومقاله‌های راه یافته به بخش نهایی این جشنواره مشخص شدند.

مقاله‌های «ادريسی پژوهی ايرانی و چند وچون آن: نگاهی به چاپ نسخه برگردان اثری با عنوان برساخته انس المهج و حدائق الفرج، یونس کرامتی»، «استدراکی بر فهرست نسخههای عربی و فارسی کتابخانه وزارت امورخارجه، مصطفی درایتی»، «تصحيح جديد از ديوان منوچهری، نصرالله امامی»، «تصحيحی ارزشمند از گزيده فرهنگی کهن، محمد حسین حیدریان» و «روضۀ تسليم، حامد ناجی اصفهانی» از جمله مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه میراث پژوهی است.

از دیگر مقاله‌های راه یافته به دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در بخش میراث پژوهی می‌توان به مقاله‌های «فهرست کتابهای چاپسنگی ترکی کتابخانه ديجيتال بياض، علی صادق زاده وایقان»، «مورد عجيب فهرستنگاری، محسن فرهمند»، «نقد ديوان الفت اصفهانی، رضا خبازها»، «نقدی بر تصحيح تازۀ خزانۀ عامره، مهدی رحیم پور» و «نقدی بر تصحيح دو اثر از مرحوم علامه سيد نعمتالله جزايری، سید محمد مهدی جزایری شوشتری» اشاره کرد.

مقاله‌های «نقدی بر تصحيح ناصحيح شوارق الإلهام فيّاض لاهيجی، حمید عطایی نظری»، «نقدی بر چاپ تازۀ التنوير فی الطب، علی صفری آق قلعه»، «نقدی بر کتاب عجائب المخلوقات قزوينی در تصاوير چاپ سنگی عليقلی خويی، محمد جواد احمدی نیا» و «نقدی بر يک تصحيح علميِ ديوان حافظ، محمد حسن شرفی» نیز به مرحله نهایی دوازدهمین دوره نقد کتاب در بخش میراث پژوهی راه یافتند.

نتایج نهایی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در هفته پایانی آذرماه مشخص و در مراسم اختتامیه از برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، تجلیل می‌شود.