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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

معاون آموزش و پرورش لرستان:

تجهیزات ورزشی مدارس لرستان درراه است/احداث خانه تخصصی ژیمناستیک

تجهیزات ورزشی مدارس لرستان درراه است/احداث خانه تخصصی ژیمناستیک

خرم آباد - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان طی هفته آینده تجهیزات ورزشی مورد نیاز مدارس لرستان تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان ورزشکار مدال آور لرستان به تنگناها و محدودیت های مالی آموزش و پرورش لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: معاونت ورزشی این سازمان با وجود این تنگناهای مالی و با برنامه ریزی های مدون خود موفق شد در عرصه ورزش گام های خوبی بردارد.

وی افزود: در راستای احیای مسابقات ورزش دانش آموزی اقدام های خوبی در استان صورت گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان به میزبانی لرستان در مسابقات قهرمانی کشتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: این مسابقات تابستان امسال در رده های سنی نونهالان و خردسالان برگزار شد و ۱۲ مدال توسط نونهالان و خردسالان لرستانی کسب شد.

بهرامی وجود تجهیزات ورزشی را باعث ارتقاء فعالیت های ورزشی در مدارس دانست و گفت: برای خرید تجهیزات ورزشی اعتبارات خوبی از سوی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به استان اختصاص یافته است به طوریکه این تجهیزات هفته آینده در اختیار مدارس استان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با شعار مقام معظم رهبری مبنی بر «تهذیب، تحصیل و ورزش» در دستور کار معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان قرار گرفته است به طوریکه در این راستا ۶۰۰ آموزشگاه و ۷۵ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان افزود: برای برگزاری المپیادهای ورزشی در سالجاری ۸۰۰ آموزشگاه با ۱۰۰ هزار دانش آموز لرستانی شرکت داده خواهند شد.

بهرامی به احداث خانه تخصصی ژیمناستیک در لرستان اشاره کرد و گفت: برای احداث و تجهیز آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شد.

کد مطلب 3005818

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