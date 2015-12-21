تجهیزات ورزشی مدارس لرستان درراه است/احداث خانه تخصصی ژیمناستیک

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان ورزشکار مدال آور لرستان به تنگناها و محدودیت های مالی آموزش و پرورش لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: معاونت ورزشی این سازمان با وجود این تنگناهای مالی و با برنامه ریزی های مدون خود موفق شد در عرصه ورزش گام های خوبی بردارد.

وی افزود: در راستای احیای مسابقات ورزش دانش آموزی اقدام های خوبی در استان صورت گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان به میزبانی لرستان در مسابقات قهرمانی کشتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: این مسابقات تابستان امسال در رده های سنی نونهالان و خردسالان برگزار شد و ۱۲ مدال توسط نونهالان و خردسالان لرستانی کسب شد.

بهرامی وجود تجهیزات ورزشی را باعث ارتقاء فعالیت های ورزشی در مدارس دانست و گفت: برای خرید تجهیزات ورزشی اعتبارات خوبی از سوی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به استان اختصاص یافته است به طوریکه این تجهیزات هفته آینده در اختیار مدارس استان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با شعار مقام معظم رهبری مبنی بر «تهذیب، تحصیل و ورزش» در دستور کار معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان قرار گرفته است به طوریکه در این راستا ۶۰۰ آموزشگاه و ۷۵ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان افزود: برای برگزاری المپیادهای ورزشی در سالجاری ۸۰۰ آموزشگاه با ۱۰۰ هزار دانش آموز لرستانی شرکت داده خواهند شد.

بهرامی به احداث خانه تخصصی ژیمناستیک در لرستان اشاره کرد و گفت: برای احداث و تجهیز آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شد.