زمان و شرایط نقل و انتقال زمستانی لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، مصطفی شهبازی در خصوص زمان دقیق نقل و انتقال زمستانی اظهار کرد: پنجره نقل و انتقالات نیم فصل جاری از ۲ دی تا ساعت بیست و چهار روز ۲۹ دی ماه ۹۴ باز خواهد بود.
این مقام مسئول افزود: در این مورد، هر باشگاه لیگ حرفهای شامل لیگ برتر و دسته اول، میتواند حداکثر با ۶ بازیکن عقد قرارداد کرده و پس از ثبت در مسابقات از آنان استفاده کند. اگر باشگاهی تا سقف ۲۷ نفر ۶ بازیکن جای خالی داشته باشد، مستقیما عقد قرارداد کرده و ثبت میکند و اگر تا سقف ۲۷ نفر جا نداشته باشد میتواند با ۶ نفر فسخ قرارداد کرده و بازیکن جدید جایگزین کند.
وی بیان کرد: باشگاههایی که از سه سهمیه آزاد استفاده کردهاند، در صورت فسخ قرارداد با این بازیکنان نمیتوانند بازیکن دیگری جایگزین کنند.
شهبازی گفت: اگر باشگاهها از ۴ بازیکن سهمیه خارجی استفاده کرده باشند اگر در بازه زمانی نیم فصل، حتی با ۴ بازیکن هم فسخ قرارداد ثبت کنند، میتوانند با شرایط و مقررات آیین نامه نقل و انتقالات بازیکن خارجی جایگزین کنند.
رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ بیان کرد: در صورتی که باشگاههای لیگ برتر از ۸ بازیکن زیر ۲۱ سال استفاده کرده باشند و در این بازه زمانی نیم فصل با هر چند نفر از این ۸ بازیکن فسخ قرارداد کنند می توانند به همان تعداد بازیکن جایگزین کنند.
وی در پایان گفت: باشگاهها به غیر از استخدام بازیکنان مجاز (۶ نفر) میتوانند بازیکنان مصدوم خود را با تایید کمیته محترم پزشکی از لیست خارج و جایگزین کنند، اما بازیکن مصدوم خارج شده تا پایان فصل مجاز به همراهی هیچ تیمی نخواهد بود.
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