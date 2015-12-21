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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

زمان و شرایط نقل و انتقال زمستانی لیگ برتر فوتبال اعلام شد

زمان و شرایط نقل و انتقال زمستانی لیگ برتر فوتبال اعلام شد

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به نزدیک شدن به زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر و دسته اول زمان دقیق آن را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، مصطفی شهبازی در خصوص زمان دقیق نقل و انتقال زمستانی اظهار کرد: پنجره نقل و انتقالات نیم فصل جاری از ۲ دی تا ساعت بیست و چهار روز ۲۹ دی ماه ۹۴ باز خواهد بود.

این مقام مسئول افزود: در این مورد، هر باشگاه لیگ حرفه‌ای شامل لیگ برتر و دسته اول، می‌تواند حداکثر با ۶ بازیکن عقد قرارداد کرده و پس از ثبت در مسابقات از آنان استفاده کند. اگر باشگاهی تا سقف ۲۷ نفر ۶ بازیکن جای خالی داشته باشد، مستقیما عقد قرارداد کرده و ثبت می‌کند و اگر تا سقف ۲۷ نفر جا نداشته باشد می‌تواند با ۶ نفر فسخ قرارداد کرده و بازیکن جدید جایگزین کند.

وی بیان کرد: باشگاه‌هایی که از سه سهمیه آزاد استفاده کرده‌اند، در صورت فسخ قرارداد با این بازیکنان نمی‌توانند بازیکن دیگری جایگزین کنند.

شهبازی گفت: اگر باشگاه‌ها از ۴ بازیکن سهمیه خارجی استفاده کرده باشند اگر در بازه زمانی نیم فصل، حتی با ۴ بازیکن هم فسخ قرارداد ثبت کنند، می‌توانند با شرایط و مقررات آیین نامه نقل و انتقالات بازیکن خارجی جایگزین کنند.

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ بیان کرد: در صورتی که باشگاه‌های لیگ برتر از ۸ بازیکن زیر ۲۱ سال استفاده کرده باشند و در این بازه زمانی نیم  فصل با هر چند نفر از این ۸ بازیکن فسخ قرارداد کنند می توانند به همان تعداد بازیکن جایگزین کنند.

وی در پایان گفت: باشگاه‌ها به غیر از استخدام بازیکنان مجاز (۶ نفر) می‌توانند بازیکنان مصدوم خود را با تایید کمیته محترم پزشکی از لیست خارج و جایگزین کنند، اما بازیکن مصدوم خارج شده تا پایان فصل مجاز به همراهی هیچ تیمی نخواهد بود.

کد مطلب 3005845

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