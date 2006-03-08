خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : يكي از اهداف مهم انقلاب فرهنگي، ايجاد دگرگوني اساسي در دروس علوم انساني دانشگاهها بوده است و اين امر نيز مستلزم بازنگري منابع درسي موجود و تدوين منابع مبنايي و علمي معتبر و مستند با در نظر گرفتن ديدگاه اسلامي در مباني و ميائل اين علوم امكان پذير خواهد بود .

در همين راستا كتاب " آيات الاحكام" از سوي انتشارات سمت منتشر شده است .

شك نيست قرآن كريم مهمترين بلكه اصلي ترين دليل بر اثبات احكام الهي است در حاليكه ادله ديگر مانند سنت، خود از قرآن گرفته شده اند. در كتاب " آيات الاحكام" سعي شده از شرح و تفسير آياتي كه در بيان احكام شرعي اسلام نازل شده و از آنها به آيات الاحكام تعبير مي شود، استفاده شود .

در اين كتاب مطابق به ترتيب حقوق خصوصي و حقوق جزاي عمومي و اختصاصي مورد بحث قرار گرفته اند به همين دليل آياتي كه در مورد عبادات آمده مورد بحث قرار نگرفته است .

كتاب" آيات الاحكام ( حقوق مدني و جزايي)" در دو بخش حقوق مدني و حقوق جزايي و بيش از 15 فصل گردآوري و تدوين شده است .

حمايت از شخصيت جسمي اشخاص، اسباب و موجبات حجر، اموال منقول و غير منقول، انواع تملك، قابليت تملك و عدم آن، حقوق خانواده، احكام اولاد، انحلال نكاح، عقود معينه، ضامن عقدي، اصلاح و تربيت و هتك حرمت اشخاص از قبيل اهانت و افترا از جمله عناوين فصول مختلف كتاب " آيات الاحكام" است .

اركان سرقت، تعريف خيانت، آيات محاربه، آياتي در شهادت، آياتي در قضا، دفاع مشروع، اكراه، مفهوم و ماهيت مجرم، مسئوليت جنائي، ركن معنوي يا ادبي جرم ، وصيت و تعريف و مفهوم ضمنان برخي ديگر از عناوين فصول اين كتاب است .

كتاب " آيات الاحكام؛ حقوق مدني و جزايي" به قلم خليل قبله اي خويي، از سوي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) در 258 صفحه و هزار نسخه منتشر شده است .