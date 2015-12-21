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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان اعلام کرد:

حضور گسترده مردم در برنامه های دهه فجر زمینه ساز انتخابات باشکوه

حضور گسترده مردم در برنامه های دهه فجر زمینه ساز انتخابات باشکوه

زنجان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه دو انتخابات بسیار مهم را پیش رو داریم، گفت: حضور گسترده مردم در برنامه های دهه فجر بستر لازم برای انتخابات باشکوه را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: این ایام الله بهترین فرصت برای معرفی دستاوردها و عملکرد های انقلاب به مردم است.

وی اظهار کرد: حضور پر شور مردم در برنامه های ایام الله دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اقتدار و همدلی ملت ایران را به جهانیان نشان می دهد و این خود سیلی محکمی به صورت دشمنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان به شعار ایام الله دهه فجر سالجاری نیز اشاره کرد و گفت: «تداوم، اقتدار و عزت انقلاب اسلامی در پرتو ولایتمداری، همدلی و همزبانی دولت و ملت» شعار امسال است.

حسینی تاکید کرد: بصیرت افزایی، امید آفرینی، دشمن شناسی مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی، همدلی و همزبانی، خودباوری، تبیین و ترویج آرمان های انقلاب اسلامی، توجه به نسل جوان، محور قراردادن دیدگاه های ارزشمند امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از رویکردهای این ایام است.

وی افزود: باید برنامه ها در ایام دهه فجر به نحوی باشد که جوانان بیشتری در این برنامه ها حضور داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد: برنامه ها باید به سمت اجتماعی شدن طراحی و تدوین شود تا مردم از عملکرد دولت در طول ۳۷ سال گذشته باخبر شوند.

حسینی بابیان اینکه دو انتخابات بسیار مهم را پیش رو داریم، گفت: حضور گسترده مردم در برنامه های ایام الله دهه فجر و راهمپیمایی ۲۲ بهمن ماه بستر لازم برای انتخابات خوب و گسترده را فراهم می کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه ها اقتدار و همدلی مردم با دولت را نشان می دهد.

کد مطلب 3005860

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