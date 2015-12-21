حضور گسترده مردم در برنامه های دهه فجر زمینه ساز انتخابات باشکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: این ایام الله بهترین فرصت برای معرفی دستاوردها و عملکرد های انقلاب به مردم است.

وی اظهار کرد: حضور پر شور مردم در برنامه های ایام الله دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اقتدار و همدلی ملت ایران را به جهانیان نشان می دهد و این خود سیلی محکمی به صورت دشمنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان به شعار ایام الله دهه فجر سالجاری نیز اشاره کرد و گفت: «تداوم، اقتدار و عزت انقلاب اسلامی در پرتو ولایتمداری، همدلی و همزبانی دولت و ملت» شعار امسال است.

حسینی تاکید کرد: بصیرت افزایی، امید آفرینی، دشمن شناسی مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی، همدلی و همزبانی، خودباوری، تبیین و ترویج آرمان های انقلاب اسلامی، توجه به نسل جوان، محور قراردادن دیدگاه های ارزشمند امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از رویکردهای این ایام است.

وی افزود: باید برنامه ها در ایام دهه فجر به نحوی باشد که جوانان بیشتری در این برنامه ها حضور داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد: برنامه ها باید به سمت اجتماعی شدن طراحی و تدوین شود تا مردم از عملکرد دولت در طول ۳۷ سال گذشته باخبر شوند.

حسینی بابیان اینکه دو انتخابات بسیار مهم را پیش رو داریم، گفت: حضور گسترده مردم در برنامه های ایام الله دهه فجر و راهمپیمایی ۲۲ بهمن ماه بستر لازم برای انتخابات خوب و گسترده را فراهم می کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه ها اقتدار و همدلی مردم با دولت را نشان می دهد.