به گزارش خبرگزاری مهر، سومين نشست از سلسله نشستهای بررسی کتابهای هنر معاصر به همت کميته هنر معاصر گروه تاريخ هنر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و خانه هنرمندان ايران با هدف نقد و تحليل علمی کتابهای منتشر شده در حوزه هنر معاصر برگزار میشود. در اين نشست که به تحليل و بررسی کتاب «عليه تفسير» اثر سوزان سانتاگ اختصاص يافته، مجيد اخگر مترجم اين کتاب به همراه فرشيد آذرنگ و دکتر امير نصری، از کارشناسان فلسفه و نقد هنر، به بحث و تبادلنظر خواهند پرداخت.
کتاب «عليه تفسير» دارای پنج فصل بوده و مجموعهای از نقدهای مطبوعاتی سانتاگ است که در فاصله سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ در نشريات مختلف منتشر شده بودند. اين انديشمند در اين مقالات به نقد و بررسی کتابها، رسالهها و بيانيههای نويسندگان و فيلسوفان مشهوری چون: ژان پل سارتر، آلبر کامو، آنتونن آرتو (مبدع تئاتر خشونت)، پيتر وايس، اوژن يونسکو، گئورگ لوکاچ، چزاره پاوزه، ناتالی ساروت و... است. همچنين برخی مقالات کتاب نيز به نقد و بررسی آثار فيلمسازانی چون روبر برسون و ژان لوک گدار ــ سينماگران برجسته فرانسوی ــ اختصاص دارد.
اين نشست که حضور در آن برای عموم علاقهمندان آزاد است در روز يکشنبه ۶ ديماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن «استاد جليل شهناز» خانه هنرمندان ايران به آدرس تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد موسوی (فرصت شمالی)، باغ هنر برگزار خواهد شد.
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