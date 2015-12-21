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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

در ادامه سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر؛

کتاب «علیه تفسیر» سوزان سانتاگ نقد و بررسی می‌شود

کتاب «علیه تفسیر» سوزان سانتاگ نقد و بررسی می‌شود

سومين نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به همت کميته هنر معاصر پژوهشکده هنر و خانه هنرمندان ايران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومين نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به همت کميته هنر معاصر گروه تاريخ هنر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و خانه هنرمندان ايران با هدف نقد و تحليل علمی کتاب‌های منتشر شده در حوزه هنر معاصر برگزار می‌شود. در اين نشست که به تحليل و بررسی کتاب «عليه تفسير» اثر سوزان سانتاگ اختصاص يافته، مجيد اخگر مترجم اين کتاب به همراه فرشيد آذرنگ و دکتر امير نصری، از کارشناسان فلسفه و نقد هنر، به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت.

 کتاب «عليه تفسير» دارای پنج فصل بوده و مجموعه‌ای از نقدهای مطبوعاتی سانتاگ است که در فاصله سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ در نشريات مختلف منتشر شده بودند. اين انديشمند در اين مقالات به نقد و بررسی کتاب‌ها، رساله‌ها و بيانيه‌های نويسندگان و فيلسوفان مشهوری چون: ژان پل سارتر، آلبر کامو، آنتونن آرتو (مبدع تئاتر خشونت)، پيتر وايس، اوژن يونسکو، گئورگ لوکاچ، چزاره پاوزه، ناتالی ساروت و... است. همچنين برخی مقالات کتاب نيز به نقد و بررسی آثار فيلمسازانی چون روبر برسون و ژان لوک گدار ــ سينماگران برجسته فرانسوی ــ اختصاص دارد.


 اين نشست که حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است در روز يکشنبه ۶ ديماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن «استاد جليل شهناز» خانه هنرمندان ايران به آدرس تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد موسوی (فرصت شمالی)، باغ هنر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3005861
خداداد خادم

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