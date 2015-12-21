کاهش آلودگی هوا موقتی است

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تحلیل دادهها و آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی در روز دوشنبه بیانگر وزش باد در دامنههای جنوبی البرز بوده که سبب کاهش موقتی غلظت آلایندههای جوی در برخی نقاط استانهای تهران و البرز و قزوین خواهد شد ولی مجدداً از ساعتهای پایانی روز شرایط پایدار و بدون وزش باد موجب افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پر جمعیت تا روز پنجشنبه خواهد شد.
احد وظیفه گفت: در روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، بارش باران در سواحل شرقی دریای خزر و بارش پراکنده برف در دامنههای شمالی و شرقی ارتفاعات البرز مرکزی، شمال شرق ادامه داشته و به تدریج کاهش مییابد.
همچنین به گفته وی در برخی مناطق شرقی کشور بارشهای پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.
این موج روز سهشنبه در برخی مناطق شمال شرق کشور سبب بارش پراکنده برف و وزش باد میشود. در روزهای دوشنبه و سهشنبه وزش بادهای شمالی در جنوب شرق کشور و در روز سهشنبه و چهارشنبه وزش بادهای جنوبی در استان گیلان رخ خواهد داد که از بعد از ظهر چهارشنبه با نفوذ پرفشار به نوار شمالی کشور و حرکت جنوب سو و تدریجی موج تراز میانی جو در نیمه شمالی، در سواحل دریای خزر افزایش ابر و تغییر جهت باد و از اواخر وقت بارندگی را شاهد خواهیم بود. از اواسط وقت چهارشنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت جنوب غرب کشور، بارشها در دامنه های زاگرس مرکزی و مناطق جنوب غرب و تا بخشهایی از غرب و جنوب کشور آغاز خواهد شد.
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