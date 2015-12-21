به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات سازههای ماکارونی میامی صبح دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و دانش آموزان هنرستانهای کوثر و شهید باهنر میامی در سالن اجتماعات معلم این شهر برگزار شد.
مدیر هنرستان شهید باهنر میامی شهید باهنر میامی در ابتدای این رقابتها اظهار داشت: این کار بستر مناسبی برای ایجاد شورونشاط، کسب مهارت کارگروهی، رشد و اعتلای استعدادهای بالقوه و توانمندیهای علمی دانش آموزان است.
قاسم آقائی بابیان اینکه هفته پژوهش امسال با عنوان «عزم ملی و رویکرد جهانی» نامگذاری شده است، گفت: امروز باید دانش آموزان با رویکرد جهانی به تحصیل خود نگاه کنند و تنها به فکر حضور در مدرسه و فعالیت در شهر و استان خود نباشند.
وی بابیان اینکه اولین دوره مسابقات سازههای ماکارونی شهرستان میامی با حضور شش گروه و ۱۲ سازه برگزار شده است، تصریح کرد: در این رقابت سه داور از اساتید عمران و معماری شهرستان داوری مسابقات را بر عهدهدارند.
دبیر برگزاری اولین دوره مسابقه سازههای ماکارونی شهرستان میامی نیز گفت: دانش آموزان در اینگونه مسابقات با استفاده از مباحث تئوری که فرار گرفتهاند اقدام به انجام کار عملی میکنند و توانمندی خود را به همگان نشان میدهند.
حمید محبت پناه با اشاره به نحوه محاسبه امتیازات نفرات برتر بیان کرد: امتیازدهی بر اساس وزن سازه، میزان تحمل بار، قطر اعضاء سازه و طراحی سازه انجام میشود.
در این دوره از مسابقات گروه فرانک گهری از هنرستان دخترانه کوثر با میزان تحمل ۱۱ کیلوگرم مقام اول، گروه شاهین از هنرستان پسرانه شهید باهنر با میزان تحمل ۹ کیلوگرم مقام دوم و گروه فرانک گهری با میزان تحمل شش و نیم کیلوگرم مقام سوم را بهدست آوردند.
در این رقابت گروههای شرکتکننده در غالب گروههای دو تا سه نفره از هنرستانهای شهید باهنر و کوثر میامی حضور داشتند که در پایان به گروههای برتر جوایزی اهدا شد.
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