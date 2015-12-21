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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

رئیس نمایشگاه تجهیزات و موادآزمایشگاهی ساخت ایران منصوب شد

رئیس نمایشگاه تجهیزات و موادآزمایشگاهی ساخت ایران منصوب شد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی حکمی محمود شیخ زین الدین را به عنوان رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری، طی حکمی دکتر محمود شیخ زین الدین را به سمت ریاست چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران منصوب کرد.

در حکم دکتر ستاری خطاب به شیخ زین الدین آمده است:

«با توجه به تجربیات ارزنده شما در برگزاری دوره های دوم و سوم نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان «رئیس چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» منصوب می شوید.

انتظار می رود ضمن ساماندهی کمیته اجرایی و با بهره گیری از کلیه توانمندی های موجود در معاونت علمی و پژوهشی کشور، شاهد توسعه فناوری های مورد نیاز کشور از طریق ایجاد کشش بازار و حمایت هدفمند از شرکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل باشیم.»

محمود شیخ زین الدین هم اکنون به عنوان معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند.

چهارمین دوره این نمایشگاه در اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار می شود.

کد مطلب 3005888

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