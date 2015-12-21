«شب بارونی» در یلدا متولد شد/ هدیه رضا صادقی به کودکان کار

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم موسیقایی ۷ قطعه مختلف با نام های «ماه و موهات»، «خدا شاهده»، «شب بارونی»، «جدی نمی گیرم»، «وقت کم بود»، «پنجشنبه ها»، «مثل یلدای قبل» برای مخاطبان عرضه شده است. این در حالی است که تولید کنندگان آلبوم برای علاقه مندان خود برنامه ویژه ای را در نظر گرفته اند که بر اساس آن مخاطبان می توانند روی قطعه بی کلام «ماه و موهات» خوانندگی کنند و بعد اثر خود را به آدرس ایمیلی که برایشان در نظر گرفته شده ارسال کنند. بعد از بررسی این کارها رضا صادقی در کار منتخب همراه با خواننده اثر قطعه مشترکی را می خواند.

رضا صادقی در توضیحات خود برای آلبوم جدیدش نوشته است:

«هنری که به دردهای مردمش توجه نکنه اسمش هرچیزی هست جز هنر

این اثر رو برای درمان حداقل زخم کودکانی آماده کردم که همیشه از کنارشون رد میشیم و شاید هزار بار گفتیم: کاش میشد کاری کرد .با حمایت شما جانانم میشه کاری هر چند کوچیک انجام داد و پیش لبخند خدا آرام بود. تمام عوامل این اثر با عشق همراه بودن و کوچکترین نگاه دنیوی نداشتن، اما با همه این حرف ها، این اثر در آن واحد هم برای فروش و حمایت شما یارانم گذاشته میشه و هم دانلود رایگان، چون ایمان دارم اونایی که نمی تونن مالی حمایت کنن از این اثر حتما معنوی و با انرژی مثبت کمک خواهند کرد. درود بر ایران و ایرانی، صلح و آرامش انسانی .حالا که نمی تونم برای لبخندتون کاری کنم، براتون کار می کنم …

شما همراهان عزیز هم اکنون می توانید این آلبوم موسیقی را به صورت اینترنتی از فروشگاه «بلک شاپ» خریداری و یا به صورت رایگان دانلود نمایید. توجه اینکه تمامی درآمد حاصل از فروشگاه بلک شاپ، صرف امور خیریه می گردد.»