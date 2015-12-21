مسئولان از تبعیض بین شهروندان بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر دوشنبه در دیدار با دبیر شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه خراسان جنوبی مردمی فرهیخته و عالم را داراست، اظهار کرد: وظیفه فرهنگی مسئولان در قبال جامعه و مردم این است که به آن‌ها صادقانه خدمت کنند.

وی با تاکید براینکه اگر به مردم احترام بگذاریم بهترین حامیان مسئولان هستند، بیان کرد: احترام گذاشتن به مردم باید در جامعه نهادینه شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار کرد: معدل مشارکت مردم خراسان جنوبی در ۹ دوره انتخابات مجلس ۸۳ درصد و معدل مشارکت مردم در انتخابات در متوسط کشوری ۶۵ درصد است.

وی افزود: حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در انتخابات و دیگر صحنه‌ها نشان دهنده فرهنگ بالای آن‌ها است.

خدمتگزار با بیان اینکه باید به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اعتماد کنیم، تصریح کرد: کارهای فرهنگی باید قلبی باشد چرا که با محکوم کردن شهروندان، انجام کار‌ها بی‌نتیجه است.

وی با اشاره به وظایف شورای فرهنگ عمومی، بیان کرد: باید در شورای فرهنگی تدابیری اندیشیده شود که حرمت‌ها، کرامت و آبروی شهروندان در عرصه‌های مختلف حفظ شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شعار سال جاری تاکید کرد: در جامعه فعلی باید به صداقت در رفتار، گفتار و همدلی و همزبانی به معنای واقعی خودش پرداخته شود.