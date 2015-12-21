کمبود تخت ICU در بیمارستان های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران با اعلام این که توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه تکمیل مترو در بحث کاهش آلودگی هوای تهران حرف اول را می زند، گفت: در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نیز گسترش حمل و نقل ریلی حرف نخست را می زند.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک از جمله خودروهای شخصی و موتورسیکلت هاست و تجربه شهرهای موفق دنیا در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا نیز نشان می دهد، توسعه حمل و نقل عمومی کلید هوای پاک و آسمان آبی است.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با انتقاد از دولت قبل بابت عدم پرداخت سهم خود از توسعه حمل و نقل عمومی با وجود درآمدهای بالای نفتی کشور، تأکید کرد: با توجه به اعلام آمادگی وزیر نفت برای موضوع کمک به مدیریت شهری، از وزارت نفت و شهرداری تهران می خواهیم در باره نتیجه این همکاری و میزان کمک هایی که قرار بود وزارت نفت به مدیریت شهری ارائه دهد، در صحن شورا گزارش بدهند.

حقانی با اشاره به این که دولت و مدیریت شهری، هر کدام می توانند ۵۰ درصد در کاهش آلودگی هوای تهران نقش داشته باشند، اظهار کرد: بدون تردید همکاری این دو مجموعه می تواند مشکل به ظاهر لاینحل آلودگی هوای تهران را حل نماید، ضمن این که در این میان نقش مردم و رسانه ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی با بیان این که همان طور که برای طرح های شهری، پیوست های اقتصادی و اجتماعی تهیه می کنیم، باید برای این طرح ها، پیوست های محیط زیستی نیز تدوین نماییم، تصریح کرد: انجام ارزیابی های زیست محیطی و انطباق طرح های شهری با مبانی توسعه پایدار، از الزامات هر طرحی است که در شهر به مورد اجرا در می آید.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر این که مسئولان مربوطه نباید اجازه دهند تا وضعیت آلودگی هوای تهران به نقطه ای برسد که حتی نفس کشیدن برای شهروندان سخت شده و بخش قابل توجهی از شهروندان از جمله سالمندان و افرادی که دارای بیماری های تنفسی و ریوی هستند، در شرایطی که بسیاری از بیمارستان های تهران به دلیل افزایش مراجعات بیماران، فاقد تخت خالی در بخش ICU هستند، نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کنند.