«بدون تیتر» جایگزین «درشهر» شد/ «بشارت» یلدا از شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین تغییرات برنامه ای شبکه پنج سیما، برنامه «درشهر» اول دی ماه از جدول برنامه های این شبکه حذف و برنامه «بدون تیتر» جایگزین آن شد.

«در شهر» از جمله برنامه های قدیمی این شبکه بود که در قالب گزارش تصویری به بررسی مسایل، موضوعات و مشکلات شهر تهران می پرداخت و اتفاقات پایتخت را منعکس می کرد.

«بدون تیتر» شبکه پنج سیما با همان رویکرد، وقایع و رخدادهای گزارشی را این بار در گستره سراسر کشور روی آنتن شبکه پنج سیما خواهد برد.

«بشارت» عوامل کیمیا را به تلویزیون می آورد

شبکه دو، اجرای ویژه برنامه شب یلدای خود را با حضور بازیگران و عوامل سریال «کیمیا» و چند خواننده شناخته شده به نیما کرمی و زینب زارعی سپرد.

در این ویژه برنامه از جواد افشار کارگردان و بازیگرانی که در طول سریال حضور دارند دعوت شده تا از خاطرات خود طی ساخت طولانی ترین سریال سیما و همچنین شب نشینی های یلدایی صحبت کنند. علیرضا قربانی خواننده تیتراژ سریال «کیمیا» از دیگر مهمانان «بشارت» است که با علی لهراسبی، حمید حامی، علی فتحی و علیرضا بهلولی حال و هوایی متفاوت به برنامه می دهند. شهریار کرمی گوینده قدیمی رادیو نیز به حافظ خوانی که از سنت های قدیمی شب یلداست، می پردازد.

ویژه برنامه «بشارت» به تهیه کنندگی امیر حسین شرافتی و محمد نبهان کاری است از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو که امشب ۳۰ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و ۲۳:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد به صورت مستقیم پخش می‌شود.