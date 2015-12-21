  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

ارتقاء مهارت های علمی وعملی کارآگاهان دردستور کار پلیس آگاهی ناجا

ارتقاء مهارت های علمی وعملی کارآگاهان دردستور کار پلیس آگاهی ناجا

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، از برگزاری دوره مبارزه با جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی ناجا خبر داد و گفت: تربیت و ارتقا توانمندی کارآگاهان مبارزه با جرایم از اهداف برگزاری این دوره است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ اعظمی مقدم با اعلام این خبر گفت: معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، دوره مبارزه با جرائم اقتصادی برگزار می کند.

وی هدف از اجرای این دوره را تربیت و ارتقاء توانمندی کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت : آشنایی با جرایم اقتصادی اعم پول شویی ، ارائه تسهیلات غیر مجاز بانکی و .... محورهای آموزشی این دوره است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا همچنین تبادل اطلاعات و تعامل با سازمان های دولتی از قبیل؛ سازمان امورمالیاتی کل کشور،سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگلداری،دبیرخانه مرکزی مبارزه با پولشویی و سازمان بورس را از دیگر اهداف برگزاری این دوره معرفی کرد.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی دارای پیچیدگی های خاص است،ادامه داد: پی جویی و کشف این گونه از جرایم، مستلزم کسب آموزش و مهارتهای تخصصی است.

سرهنگ اعظمی مقدم تاکید کرد: پلیس آگاهی همواره می کوشد تا با رصد روش های مؤثر،نوین و آموزش کارآگاهان خود گامی جلوتر از مجرمان اقتصادی برداشته و مقابله، مبارزه، کشف و پیشگیری جرایم اولویت این پلیس است.

کد مطلب 3005918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها