ارتقاء مهارت های علمی وعملی کارآگاهان دردستور کار پلیس آگاهی ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ اعظمی مقدم با اعلام این خبر گفت: معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، دوره مبارزه با جرائم اقتصادی برگزار می کند.

وی هدف از اجرای این دوره را تربیت و ارتقاء توانمندی کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت : آشنایی با جرایم اقتصادی اعم پول شویی ، ارائه تسهیلات غیر مجاز بانکی و .... محورهای آموزشی این دوره است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا همچنین تبادل اطلاعات و تعامل با سازمان های دولتی از قبیل؛ سازمان امورمالیاتی کل کشور،سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگلداری،دبیرخانه مرکزی مبارزه با پولشویی و سازمان بورس را از دیگر اهداف برگزاری این دوره معرفی کرد.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی دارای پیچیدگی های خاص است،ادامه داد: پی جویی و کشف این گونه از جرایم، مستلزم کسب آموزش و مهارتهای تخصصی است.

سرهنگ اعظمی مقدم تاکید کرد: پلیس آگاهی همواره می کوشد تا با رصد روش های مؤثر،نوین و آموزش کارآگاهان خود گامی جلوتر از مجرمان اقتصادی برداشته و مقابله، مبارزه، کشف و پیشگیری جرایم اولویت این پلیس است.