نشست ماهیت تمدن نوین اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، هفته علمی تمدن نوین اسلامی از امروز دوشنبه ۳۰ آذرماه در مسجد جمکران قم آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد، همزمان نیز همایش های متعددی در برخی از مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به همت پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، همایش نیم روز تمدن نوین اسلامی با عنوان چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی فردا سه شنبه اول دی ماه در دانشگاه شهید بهشتی از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می شود.

پس از قرائت تلاوتی از آیات قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی با سخنانی، این مراسم را آغاز می کند.

سپس احمد شعبانی، چهره ماندگار تاریخ و رئیس اسبق دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنانی می پردازد و پس از آن حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی لک استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران مقالات خود را ارائه می دهند. در دقایق پایانی این همایش نیز جمع بندی نشست برگزار می شود.

نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، از امروز ۳۰ آذر لغایت ۷ دی ماه سال جاری با مشارکت بیش از ۱۴ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی برگزار و برنامه های مختلفی در شهرهای تهران، قم، مشهد، شیراز، قزوین برپا می شود.

همایش تمدن اسلامی در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

همایش نیم روزه هفته علمی تمدن اسلامی صبح سه شنبه اول دی ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود .این همایش نیم روزه فردا سه شنبه اول دی ماه در مشهد مقدس در سالن همایش های بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با حضور جمعی از صاحب نظران برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی شریعتی تبار مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی سخنرانی می کند.

سپس برخی از صاحب نظران حوزه تمدن اسلامی از جمله حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و غلامرضا جلالی همچنین برخی دیگر از صاحب نظران از جمله سیدعلیرضا واسعی، باغستانی، خدیوی و پاکدامن مقالات خود را ارائه می هند.

در پایان طی میزگردی دیدگاههای انتقادی نسبت به مطالب ارائه شده، تشکیل خواهد شد.

ضمنا مجموعه مقالات ارائه شده در این کمیسیون در ویژه نامه مشکات نشر و در این همایش در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، از امروز ۳۰ آذر لغایت ۷ دی ماه با مشارکت بیش از ۱۴ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی برگزار و برنامه های مختلفی در شهرهای تهران، قم، مشهد، شیراز، قزوین برپا می شود.