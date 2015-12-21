دهمین روز متوالی آلودگی هوا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، به دلیل حاکمیت جو آرام و پایدار و مهیا شدن شرایط وارونگی دما در ۱۰ روز گذشته، هوای تهران در شرایط نامطلوب قرار داشته، دیشب به دنبال فراهم شدن ناپایداری نسبی جو، افزایش ابرناکی و بارندگی پراکنده و به تبع کاهش غلظت آلاینده­های جمع شده در سطح منطقه بهبود نسبی پیدا کرد.

مریم نادری، مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا گفت: اگر چه شاخص کیفیت هوا همچنان با شاخص ۱۳۴ در شرایط ناسالم برای گروه­های حساس قرار دارد اما بررسی میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۵/۲ میکرون اندازه گیری شده در ایستگاه­های سنجش آلودگی هوای تهران در روزهای ۲۸ آذر تا ۸ صبح امروز( ۳۰ آذر) نشان می دهد غلظت ذرات معلق کاهش قابل توجهی یافته است.

به گفته او، این درحالی است که بعد از ظهر دیروز با توجه به تعطیلی مدارس و کاهش تقاضای سفر، خلاف تصور حجم ترافیک شامگاهی بسیار بالا بوده و این امر تاثیر مستقیم روی غلظت‌های ساعتی بعد از ظهر و شامگاه قبل از بارش باران گذاشته است اما خوشبختانه با شروع بارش و وزش باد نسبتا مناسب از غلظت آلاینده ها کاسته شد.

نادری همچنین گفت: رطوبت نسبی بالای هوا نیز در چند روز اخیر در کنار تجمع آلاینده­ها کاهش چشمگیر عمق میدان دید را موجب شد و با فراهم شدن شرایط بارش به شستشوی آلاینده­ها از جو کمک کرد. هرچند عمق میدان دید در تهران به دلیل شرایط موجود همچنان از بزرگی پایینی برخوردار بوده و به طور میانگین ۲ کیلومتر است.