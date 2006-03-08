دكتر يوسف مولايي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، مخالفت صريح آمريكا با هر گونه غني سازي در ايران و سنگ اندازي در مسير مصالحه جهاني بر سر موضوع هسته اي ايران را خارج از مباحث حقوقي و نشانه شكاف در توازن قدرت هاي سياسي خواند .
وي با اشاره به موضع گيري واشنگتن در مخالفت با مسير پذيرش ادامه تحقيقات هسته اي در ايران توسط سايرقدرتهاي جهاني گفت : اين موضوع بار ديگر آشكارا نشان مي دهد كه ايران در موضوع هسته اي با جامعه جهاني مساله اي ندارد و مساله اصلي آمريكاست با اين حال متاسفانه به دليل غلبه شرايط سياسي بر روند حقوقي پرونده ، هيچ راه حل حقوقي براي حل موضوع متصورنيست .
اين حقوق دان درعين حال تصريح كرد : موضع گيري دو پهلوي گزارش اخير البرادعي به عنوان مدير كل آژانس در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران و اعلام ناكافي بودن ظرفيت هاي آژانس براي راستي آزمايي فضا را به خوبي براي بهره برداري آمريكا و فرار از مباني حقوقي آژانس و ان پي تي فراهم كرده است .
وي قطعنامه سياسي و تند 24 سپتامبر2005 و 4 فوريه 2006 را نيز زمينه مناسبي براي رفتار آمريكا در مخالفت با هر گونه روند جديد مصالحه خواند و افزود : مشكل در حوزه سياسي است و بايد در ديالوگ سياسي پيگيري شود .
دكتر مولايي در خصوص جايگاه و سرنوشت ان پي تي در پي كشمكشهاي سياسي در نهاد حقوقي و فني آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : ان پي تي امروز ديگر در رفتار كشور ها و دولتهاي غربي و آمريكا تفسير مي شود و بايد ديد خروجي اين تفاسير به كجا خواهد انجاميد .
بررسي رفتار ساختار شكنانه آمريكا در برابر مقررات و خواست جامعه جهاني (1)
آمريكا ان پي تي را بر اساس رفتار خود تفسير مي كند/ مواضع آمريكا سنگ اندازي در مسير مصالحه جهاني است
دكتر مولايي كارشناس حقوق بين الملل با اشاره به رضايت كشورهاي عضو شوراي حكام بر ادامه تحقيقات هسته اي در ايران گفت :جهت گيري آمريكا در مخالفت با اين موضوع در مخالفت صريح با ان پي تي و حقوق مسلم كشور ها است .
دكتر يوسف مولايي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، مخالفت صريح آمريكا با هر گونه غني سازي در ايران و سنگ اندازي در مسير مصالحه جهاني بر سر موضوع هسته اي ايران را خارج از مباحث حقوقي و نشانه شكاف در توازن قدرت هاي سياسي خواند .
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