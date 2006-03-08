آمريكا ان پي تي را بر اساس رفتار خود تفسير مي كند/ مواضع آمريكا سنگ اندازي در مسير مصالحه جهاني است

دكتر يوسف مولايي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، مخالفت صريح آمريكا با هر گونه غني سازي در ايران و سنگ اندازي در مسير مصالحه جهاني بر سر موضوع هسته اي ايران را خارج از مباحث حقوقي و نشانه شكاف در توازن قدرت هاي سياسي خواند .



وي با اشاره به موضع گيري واشنگتن در مخالفت با مسير پذيرش ادامه تحقيقات هسته اي در ايران توسط سايرقدرتهاي جهاني گفت : اين موضوع بار ديگر آشكارا نشان مي دهد كه ايران در موضوع هسته اي با جامعه جهاني مساله اي ندارد و مساله اصلي آمريكاست با اين حال متاسفانه به دليل غلبه شرايط سياسي بر روند حقوقي پرونده ، هيچ راه حل حقوقي براي حل موضوع متصورنيست .



اين حقوق دان درعين حال تصريح كرد : موضع گيري دو پهلوي گزارش اخير البرادعي به عنوان مدير كل آژانس در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران و اعلام ناكافي بودن ظرفيت هاي آژانس براي راستي آزمايي فضا را به خوبي براي بهره برداري آمريكا و فرار از مباني حقوقي آژانس و ان پي تي فراهم كرده است .



وي قطعنامه سياسي و تند 24 سپتامبر2005 و 4 فوريه 2006 را نيز زمينه مناسبي براي رفتار آمريكا در مخالفت با هر گونه روند جديد مصالحه خواند و افزود : مشكل در حوزه سياسي است و بايد در ديالوگ سياسي پيگيري شود .



دكتر مولايي در خصوص جايگاه و سرنوشت ان پي تي در پي كشمكشهاي سياسي در نهاد حقوقي و فني آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : ان پي تي امروز ديگر در رفتار كشور ها و دولتهاي غربي و آمريكا تفسير مي شود و بايد ديد خروجي اين تفاسير به كجا خواهد انجاميد .