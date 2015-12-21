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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

رئیس‌اداره‌پیش‌بینی‌هواشناسی‌کرمان:

سامانه بارش زای جدید وارد کرمان می شود

سامانه بارش زای جدید وارد کرمان می شود

کرمان – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان از ورود سامانه بارش زای جدید به این استان در اواخر هفته جاری خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارش زا طی امروز در شمال و غرب استان کرمان اظهار داشت: کرمان با ۱.۵ میلی متر بارش بیشترین میزان بارندگی ها را به خود اختصاص داد.

وی از بارش برف در ارتفاعات مناطق شمالی استان خبر داد و یادآور شد: این سامانه از استان خارج شده و از فردا شاهد افزایش ابرناکی در آسمان کرمان خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان از ورود سامانه بارش زای جدید در اواخر هفته جاری به استان خبر داد و اظهار کرد: از مردم می خواهیم که از حضور در مسیل ها پرهیز کنند.

حبیبی یادآور شد: پیش بینی می شود شرایط جوی استان در دو روز آینده به صورت افزایش ابر همراه با وزش باد در بعضی ساعات باشد.

کد مطلب 3005936

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