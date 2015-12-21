سامانه بارش زای جدید وارد کرمان می شود

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارش زا طی امروز در شمال و غرب استان کرمان اظهار داشت: کرمان با ۱.۵ میلی متر بارش بیشترین میزان بارندگی ها را به خود اختصاص داد.

وی از بارش برف در ارتفاعات مناطق شمالی استان خبر داد و یادآور شد: این سامانه از استان خارج شده و از فردا شاهد افزایش ابرناکی در آسمان کرمان خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان از ورود سامانه بارش زای جدید در اواخر هفته جاری به استان خبر داد و اظهار کرد: از مردم می خواهیم که از حضور در مسیل ها پرهیز کنند.

حبیبی یادآور شد: پیش بینی می شود شرایط جوی استان در دو روز آینده به صورت افزایش ابر همراه با وزش باد در بعضی ساعات باشد.