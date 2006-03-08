تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري تغيير نمي كند

محمدرضا شهيدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: پيش بيني مي شود كه تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري بدون تغيير چنداني همانند سال گذشته حدود 40 درصد تعيين شود.

وي درخصوص بازارلوازم صوتي و تصويري در روزهاي پاياني سال افزود: اين بازار به‌شدت خراب است چراكه ثبت نام بالغ بر 7 ميليون نفري تلفن همراه در سال‌جاري، موجب شده كه پول مردم به آن سمت سوق داده شود.

دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري درباره ميزان توليد تلويزيون در سال‌جاري تصريح كرد: در 11 ماهه سال‌جاري يك ميليون دستگاه تلويزيون توليد شده است.

به گفته وي، پيش بيني مي شود كه ميزان توليد تلوزيون تا پايان سالجاري به يك ميليون و 100 هزار دستگاه برسد كه نسبته به مدت مشابه سال گذشته تغييري نخواهد داشت.