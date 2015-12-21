امسال ۹ میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری ماسال اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ماسال، محمود قاسم نژاد در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر ماسال با اشاره به تخصیص ۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال به شهرداری این شهر اظهار کرد: توجه به نيازمندی های شهری باید مورد توجه و برنامه ریزی مسئولان قرار گيرد.

وی طبیعت زیبای ماسال را از جمله ظرفیت های این شهر دانست و افزود: اگر اقدامات لازم در زمينه روبنايی شهر صورت پذيرد با وجود طبیعت زیبای ماسال، خلأیی در زمينه زيباسازی محيط شهری باقی نمی ماند.

قاسم نژاد با بيان اينكه مديران شهری بايد با بهبود فضاهای شهری و امكانات گردشگری ضمن فراهم آوردن امكانات مناسب برای شهروندان زمينه جذب گردشگر و ارتقاء وضع اقتصادی عموم مردم را فراهم كنند، گفت: زيباسازی ورودی های شهر باید بیش از گذشته مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.

فرماندار ماسال احداث ميدان در چهار راه ورودی این شهر و نصب يادمان خلبان شهيد فرزانه را از جمله پروژه های قابل توجه شهرداری برشمرد و بر تسريع در اجرای اين پروژه ها تاکید کرد.

در ادامه اين نشست، شهردار ماسال با اشاره به اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته در این شهر گفت: شهرداری ماسال طرح زيباسازی سطح شهر را با طراحی و نصب دو مجسمه زن نخ ريس و مرد نی نواز در يك سال گذشته اانجام داده و پروژه های رنگ آميزی پل ها و جداول و پياده رو سازی معابر عمومی را در دست اجرا دارد.

باقر كاظمی تكميل اولين زمين واليبال چمن مصنوعی گيلان در ماسال را از جمله برنامه های دیگر شهرداری ماسال برشمرد و تصریح کرد: احداث پارك بانوان، احداث اقامتگاه چوبی براي گردشگران در منطقه بام سبز و توسعه پارك ساحلی از دیگر اقداماتی است که مدیریت شهری ماسال در اولویت اجرا دارد.