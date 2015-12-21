«اوباما» رسانه های آمریکایی را به ارعاب مردم متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ان پی آر، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با رادیو ملی این کشور بار دیگر به دفاع از راهبرد دفاعی خود در برابر داعش پرداخت و مدعی شد که برای اقدامات مناسبی که مطابق با ارزش های آمریکایی در راه مبارزه با این گروه تروریستی انجام داده است از کسی عذرخواهی نمی کند.

وی این نکات را در پاسخ به انتقاد اعضای حزب جمهوری خواه به ناکارآمدی حملات ائتلاف هوایی مبارزه با داعش و سردرگمی کاخ سفید در قبال بحران سوریه عنوان کرد.

اوباما در ادامه مدعی شد که برخی از انتقادها در خصوص ضعف استراتژی واشنگتن در قبال داعش بجا و سنجیده است با این حال وی نمی پذیرد که بعضی از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بی آنکه راه حل جایگزینی ارائه دهند از وی انتقاد کنند.

وی با طرح این مطلب که نگرانی های مردم آمریکا را از بابت تهدید های تروریستی درک می کند، گفت که اگرچه داعش می تواند به مردم و خانواده های آمریکایی آسیب برساند، با این حال این گروه تروریستی سازمانی نیست که آمریکا را به ویرانی بکشد.

اوباما برای اینکه ناتوانی خود را در مبارزه با تروریسم خارجی و در رأس آن داعش پنهان کند خطاب به مردم آمریکا گفت فراموش نکنید تعداد آمریکایی هایی که از زمان حوادث ۱۱ سپتامبر به این سو قربانی جریان های افراطی شده اند ۴۵ نفر است حال آنکه شمار آنهایی که در این کشور قربانی تروریسم داخلی شده اند به ۴۸ نفر می رسد.

در نهایت، اوباما بخشی از خشم خود را از ناکامی در برابر داعش متوجه رسانه های آمریکایی کرد و گفت: نگرانی مردم در برابر داعش قابل درک است اما رسانه ها نیز در دامن زدن به این ترس مسئول هستند چرا که دائما خطر تهاجم بالقوه یک عده آدم نقابدار که حامل پرچم های سیاه هستند را به شما گوشزد می کنند.

در نهایت وی مدعی شد که بخشی از ناکامی های دولتش به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از عملکرد نیروهای آمریکایی در مبارزه با داعش است و اگر مردم از واقعیت با خبر شوند وی را متهم به کم کاری نمی کنند.