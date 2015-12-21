کنگره ملی شهدای دانشجوی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره ملی شهدای دانشجوی مازندران بعدازظهر دوشنبه در سالن مصباح پیامبر اعظم (ص) و با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی برگزار شد.

قاسم جان بابابی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم گفت: تفکر اسلامی در دانشگاه ها با درایت امام راحل پیگیری شد.

وی اظهار داشت: ما همه مدیون شهداییم و همه نعمت ها به برکت شهداست و اکنوت در دانشگاه علوم پزشکی دو هزار فارغ التحصیل پزشکی داریم.

وی با بیان اینکه وزیر دفاع در حوزه سلامت کمک کرده است، گفت: با همکاری وزارت دفاع مرکز جامع سرطان در استان احدات می شود.

جان بابایی با بیان اینکه چهار مرکز جامع سرطان در استان ساخته می شود، گفت: ساخت این مرکز در استان در ارایه خدمات به مردم استان و مناطق همجوار تاتیر دارد.

مازندران ۱۰هزار و ۵۰۹ شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است.