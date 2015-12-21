غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۳۰ آذرماه این شورا گفت: علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و فرشته طائرپور دبیر شورای راهبردی و سیاستگزاری سینمای کودک و نوجوان در جلسه امروز دوشنبه ۳۰ آذرماه حضور پیدا کردند تا درباره چگونگی اکران فیلم های کودک و نوجوان با اعضای شورای صنفی نمایش رایزنی کنند. البته در این جلسه تصمیم نهایی برای چگونگی اکران این فیلم‌ها گرفته نشد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش یادآور شد: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش، تنها قرارداد فیلم سینمایی «پی ۲۲» به کارگردانی حسین قاسمی جامی بعد از فیلم سینمایی «ناهید» در گروه سینمایی کوروش منعقد شد.