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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با مهر:

رایزنی برای اکران فیلم‌های کودک/ «پی ۲۲» اکران می‌شود

رایزنی برای اکران فیلم‌های کودک/ «پی ۲۲» اکران می‌شود

سخنگوی شورای صنفی نمایش از رایزنی برای اکران فیلم های کودک در این شورا خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۳۰ آذرماه این شورا گفت: علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و فرشته طائرپور دبیر شورای راهبردی و سیاستگزاری سینمای کودک و نوجوان در جلسه امروز دوشنبه ۳۰ آذرماه حضور پیدا کردند تا درباره چگونگی اکران فیلم های کودک و نوجوان با اعضای شورای صنفی نمایش رایزنی کنند. البته در این جلسه تصمیم نهایی برای چگونگی اکران این فیلم‌ها گرفته نشد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش یادآور شد: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش، تنها قرارداد فیلم سینمایی «پی ۲۲» به کارگردانی حسین قاسمی جامی بعد از فیلم سینمایی «ناهید» در گروه سینمایی کوروش منعقد شد.

کد مطلب 3005961

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