در نیم فصل ۹ بازیکن جذب می کنیم/ آسانسور لیگ برتر نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری در نشست خبری پیش از دیدار استقلال اهواز برابر نفت تهران در خصوص این مسابقه گفت: ما کاملا از حساسیت این بازی با خبر هستیم زیرا می دانیم که با تیم نفتی بازی داریم که تیم خوب، باتجربه و در عین حال جوانی است که ساماندهی خوبی در بازی‌هایش دارد و بازیکنان سرعتی و قدرتمندی دارد و فقط برای کسب سه امتیاز به زمین می آید.

وی افزود: اما ما هم علی رغم مشکلاتی که داریم تمرینات منظم‌مان را به خوبی انجام دادیم و روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کردیم. امیدوارم که بتوانیم از موقعیت‌های گل‌مان استفاده کنیم تا از بحران خارج شویم.

مربی تیم استقلال اهواز درخصوص برنامه این تیم برای نیم فصل گفت: ما باید به تیم بازیکن تزریق کنیم زیرا استقلال اهواز تیم ریشه دار و مردمی است که قدمت زیادی دارد. اگر امکانات سخت افزاری درست شود و بازیکن نیز جذب شود ما به جایگاه اصلی مان در نیم فصل دوم باز می گردیم و این طور نیست که بخواهیم آسانسور باشیم.

امیری در این باره ادامه داد: ما در ۷ پست نیاز به تقویت داریم و باید این مشکلات را حل کنیم و شاید ۹ بازیکن باید اضافه کنیم.

وی در خصوص عدم حضور حنطه در تمرینات و مسابقات این تیم گفت: حنطه در تمام تمرینات و مسابقات کنار تیم ما حضور دارد و تنها در بازی با سایپا به علت آنفولانزای شدید توان برخواستن از جایش را نداشت اما با آن حال هم مدام در آن مسابقه با آنالیزورها ما در تماس بود.

مربی تیم استقلال اهواز در خصوص اینکه استقلال اهواز هنوز مربی دروازه‌بان‌ها ندارد، گفت: ما مربی داریم که در اهواز در تمرینات حضور می یابد و با ما کار می کند اما تنها مشکل در ثبت قرارداد است که باید با مربیانی قطع همکاری انجام شود تا بتوانیم قرارداد را ثبت کنیم.

امیری درخصوص اینکه گفته می شود قرار است محمد غلامی، فرزاد آشوبی و سعید قزلگچلی از استقلال اهواز جدا شوند گفت: من نمی توانم جای بازیکنان صحبت کنم باید تا نیم فصل صبر کنیم و ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.

وی درخصوص اینکه آیا اسماعیل نظری و پرویز کریمی به علت مشکل انضباطی از ترکیب استقلال خوزستان در بازی‌های گذشته این تیم کنار مانده‌اند، گفت: اسماعیل نظری در بازی گذشته تیم به میدان رفت و پرویز کریمی هم با نظر سرمربی روی نیمکت نشست و خود سرمربی می‌خواست که تغییری بدهد.

مربی تیم استقلال اهواز در پایان درخصوص مشکل گرفتن هتل گفت: هتل آماده است و ما هیچ مشکلی از این بابت نداریم.