جدال اندیشه هایی که از دانشگاه کارآفرین می پرسند

به گزارش خبرگزاری مهر،مساله نسل سوم دانشگاه ها و دانشگاه کارآفرین، (که بر اساس برخی تئوری ها، نسل جدیدی دانشگاه هایی است که پس از دانشگاه های آموزش محور و پژوهش محور در حال رخ دادن است) اخیرا مورد بحث های فراوانی قرار گرفته است. ارتباط مداوم این دانشگاه سبک و به لحاظ مدیریتی کوچک با بازار دانش بنیان اقتصادی و تغییرات مداوم آن بر اساس این بازار، مساله ای است که از سویی نکاه های مدیریتی را برای تامین منابع مالی دانشگاه به خود جلب کرده و از سوی دیگر نبود ثبات پژوهشی و علمی به معنای سابق آن و تقدم بازار اقتصادی بر جهت گیری پژوهشی دانشگاه،روشنفکران را نسبت به رخداد آن در ایران نگران کرده است. این درس گفتگو مجال بحثی بر سر این رخداد تازه است.

در اين درس-گفتگو که از مجموعه درس-گفتگوهاي پاييزه مدرسه آزادفكري مهاجر است موضوع «در جستجوي دانشگاه» مورد بحث قرار می گیرد. در جلسه اول ابراهیم سوزنچي از اعضاي هيئت علمي دانشكده مديريت دانشگاه شريف به بيان ادله خود در دفاع از اين نظريه مي پردازند و پس از آن با نقادي مقصود فراستخواه درباره اين نظريه بحث به صورت گفتگو ادامه پيدا خواهد كرد.

درس گفتگوی دانشگاه کارآفرین روزهای دوشنبه ۳۰ آذر و ۷ و ۱۴ دی، ساعت ۱۷ در دانشگاه شریف برگزار می شود.علاقمندان برای اطلاع بیشتر درباره برنامه می توانند به آدرس http://mohajerschool.ir/ مراجعه کنند.