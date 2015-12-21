اروپا تحت فشارهای آمریکا تحریمها علیه روسیه را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس دومای روسیه امروز در اظهاراتی با انتقاد از اعمال نفوذ آمریکا بر اروپا، از فشار واشنگتن بر اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم ها علیه مسکو خبر داد.

«سرگئی ناریشکین» رئیس دومای روسیه امروز در سخنانی با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال مسکو گفت: آمریکا فشارهای خود بر اروپا را بیشتر کرده و لذا رهبران کشورهای اروپایی بر خلاف منافع خود به تمدید تحریم ها علیه روسیه اقدام کردند.

ناریشکین در ادامه گفت: پر واضح است که آمریکا به دلیل مواضع اتخاذی روسیه، به اتحادیه اروپا فشارهای جدی می آورد تا آنان نیز در راستای این قبیل امور علیه روسیه اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: باید ابراز تأسف کنم که اتحادیه اروپا با حرکت در مسیری که بر خلاف منافع خود است، در واقع استقلال و حاکمیت خود را زیر سئوال برده و بخشی از منافع ملی خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است، تحریم های اعمالی اروپا بر ضد روسیه که به بهانه بحران در شرق اوکراین و به اتهام حمایت از روس گرایان علیه این کشور وضع گردید، ۳۱ ژانویه سال آتی (۲۰۱۶) به پایان می رسید. اما اتحادیه اروپا در نشست سران هفته گذشته خود در بروکسل، تحریم های مذکور را تا ۳۱ جولای ۲۰۱۶ و به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نمود.