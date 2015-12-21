  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

رئیس دومای روسیه:

اروپا تحت فشارهای آمریکا تحریمها علیه روسیه را تمدید کرد

اروپا تحت فشارهای آمریکا تحریمها علیه روسیه را تمدید کرد

رئیس دومای روسیه با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال مسکو گفت: آمریکا فشارهای خود بر اروپا را بیشتر کرد و لذا رهبران کشورهای اروپایی بر خلاف منافع خود به تمدید تحریم ها علیه روسیه اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس دومای روسیه امروز در اظهاراتی با انتقاد از اعمال نفوذ آمریکا بر اروپا، از فشار واشنگتن بر اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم ها علیه مسکو خبر داد.

«سرگئی ناریشکین» رئیس دومای روسیه امروز در سخنانی با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال مسکو گفت: آمریکا فشارهای خود بر اروپا را بیشتر کرده و لذا رهبران کشورهای اروپایی بر خلاف منافع خود به تمدید تحریم ها علیه روسیه اقدام کردند.

ناریشکین در ادامه گفت: پر واضح است که آمریکا به دلیل مواضع اتخاذی روسیه، به اتحادیه اروپا فشارهای جدی می آورد تا آنان نیز در راستای این قبیل امور علیه روسیه اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: باید ابراز تأسف کنم که اتحادیه اروپا با حرکت در مسیری که بر خلاف منافع خود است، در واقع استقلال و حاکمیت خود را زیر سئوال برده و بخشی از منافع ملی خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است، تحریم های اعمالی اروپا بر ضد روسیه که به بهانه بحران در شرق اوکراین و به اتهام حمایت از روس گرایان علیه این کشور وضع گردید، ۳۱ ژانویه سال آتی (۲۰۱۶) به پایان می رسید. اما اتحادیه اروپا در نشست سران هفته گذشته خود در بروکسل، تحریم های مذکور را تا ۳۱ جولای ۲۰۱۶ و به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نمود.

کد مطلب 3005975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها