به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رزمجو پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشارکت، رسانه و مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: رسانه در برگزاری یک انتخابات باشکوه و کمک به انتخاب بهتر از سوی مردم نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند.

وی با تاکید بر لزوم آشناسازی مردم با انضباط و حقوقی اجتماعی، اضافه کرد: باید در انتخابات به خوبی بلوغ مردم به نمایش گذشته شود و مردم با مقررات انتخاباتی آشنا شوند و اهالی رسانه در این مسیر حرکت کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر خواستار ایجاد فضای آرام و به دور از تنش با همکاری رسانه‌ها شد و ادامه داد: برگزاری انتخابات بر اساس قانون همواره مورد تاکید بوده است و تمهیدات لازم برای این مهم اندیشیده شده است.

وی رسانه را به عنوان یکی از ارکان اساسی مردم‌سالاری دانست و افزود: اصحاب رسانه باید مردم را به حقوق خود آشنا و از تخلف پیشگیری کنند.

رزمجو با تاکید بر لزوم تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در مورد همدلی و هم‌زبانی ملت و دولت، بیان کرد: اتکا به آرای مردم موجب تقویت رهبری، غرور و انسجام ملی می‌شود.