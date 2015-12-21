به گزارش خبرنگار مهر، علی رامک در بازدید قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما از مرکز صدا و سیمای استان البرز که پیش از ظهر امروز، دوشنبه انجام شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه های استانی گفت: امروز رسانه های محلی و استانی در بین مردم مناطق مختلف جایگاه ویژه ای دارند.

وی با بیان اینکه استان البرز به دلیل ویژگی خاص و نزدیکی به پایتخت یکی از پر خبرترین استان های کشور است، گفت: پژوهشگاه های ملی، دانشگاه ها، واحدهای صنعتی و قومیت های مختلف ساکن در این منطقه باعث ایجاد یک منطقه ویژه با خصوصیات خاص از لحاظ تولید خبر و گزارش های خبری شده است.

رامک با اشاره به جایگاه خوب خبر مرکز البرز در ارزیابی های ارسالی از تهران در میان دیگر مراکز کشور گفت: با توجه به تازه تاسیس بودن این مرکز، واحد خبر استان البرز نیازمند نگاه ویژه ای از سوی مسئولان سازمانی است.

مدیرکل مرکز صدا و سیمای استان البرز در ادامه بیان کرد: در حوزه پوشش خبری برنامه های استانی به ظرفیت ها و کم و کاستی ها با شعار همدلی و همزبانی می نگریم و تلاش می کنیم در شبکه های سراسری نیز حضوری چشمگیری داشته باشیم.

وی با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان های استان البرز نیز گفت: درصدد هستیم با افتتاح دفاتر خبری در شهرستان های این استان از تمام ظرفیت های استان در تولید خبر بهره برداری کنیم.

در ادامه این بازدید حسن عابدینی قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ضرورت ایجاد خبرگزاری صدا و سیما گفت: در گذشته تنها به دنبال تامین گزارش برای بخش های خبری بودیم ولی شرایط حال حاضر باعث می شود علاوه بر آنتن به فضای مجازی هم نگاه منسجم تری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نمی توان در حوزه ارتباطات نقش فضای مجازی را نادیده گرفت، افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از اطلاعات رد و بدل شده در جامعه کنونی از طریق شبکه های اجتماعی و ارتباطی است تلاش می کنیم در این حوزه هم ورود کنیم.

عابدینی با اشاره به برنامه ریزی صدا و سیما برای ایجاد یک خبرگزاری تصویری است، افزود: تلاش می کنیم از پتانسیل صدا و سیما برای ایجاد خبرگزاری تصویری دنیای اسلام استفاده کنیم.

قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به پتانسیل و حجم بالای اطلاعات به خصوص در استان ها گفت: برنامه ریزی برای آموزش عوامل، مهمترین و سریع ترین راه برای استفاده از ظرفیت های استانی در سراسر کشور است.

وی رعایت سه مولفه برقراری ارتباط با مخاطب، فن استفاده از تجهیزات انتقال پیام و هنر زیبایی شناسی تصویر از سوی همکاران خبر را گامی مهم برای رسیدن به یک خبرگزاری تصویری کشوری دانست.

در پایان این بازدید کارگاه آموزشی با حضور معاون اطلاعات و اخبار مرکز البرز برگزار شد. در این کارگاه آموزشی، دکتر عابدینی به تشریح روش های جدید خبر نویسی و ضرورت های پخش اخبار پرداخت.