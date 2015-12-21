تلفن همراه سرکرده داعش ارتباط با دستگاه اطلاعات ترکیه را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، جبار المعموری از فرماندهان نیروهای مردمی عراق گفت: نیروهای مردمی به تلفن همراهی همراه جسد یک سرکرده داعش که تابعیت سوری داشت دست یافتند که حاوی اطلاعات خطرناک درباره ارتباط این گروه با دستگاه اطلاعاتی ترکیه است.

وی افزود: این سرکرده داعش در کمینی در نزدیکی الشرقاط در شمال صلاح الدین حدود دو روز قبل کشته شده بود. پس از بررسی محتویات اطلاعات تلفن همراه به ویژه پیام کوتاه های آن نقش خطرناک اطلاعات ترکیه در حمایت از داعش شامل تامین مسیرهای ورود و خروج سرکرده های داعش از ترکیه به سوی عراق و سوریه و بالعکس است.

المعموری تاکید کرد: این تلفن همراه اطلاعات خطرناکی دارد که امکان فاش کردن آن نیست و به دستگاه های امنیتی مربوطه منتقل شده است.

شایان ذکر است روسیه قبلا اعلام کرده بود که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد ترکیه مصرف کننده اصلی نفت استخراج شده از اراضی تحت اشغال داعش است.