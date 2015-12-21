پژوهشگران برتر مدارس علمیه قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه در شبستان امیرالمومنین مسجدالنبی با حضور عطاءالله رفیعی آتانی دبیر کنگره علوم انسانی و اسلامی کشور و روحانوین و مسئولان استانی برگزار شد از ۱۴ تن از طلاب برتر مدارس علمیه استان تجلیل شد.
عطاء الله رفیعی آتانی در این مراسم با اشاره به اهمیت علوم انسانی و اسلامی در حوزههای علمیه اظهار داشت: دستاورد علوم انسانی در حوزههای علمیه بسیار بالاست و تلاش روحانیون در این امر مانند تلاش پیشگامی روحانیت در انقلاب اسلامی است.
رفیعی آتانی یادآورشد: علوم انسانی همچنان که متناسب با اقتضائات محیطی است از سوی هر محققی متناسب با اندیشه وی نیز خواهد بود.
وی تصریح کرد: شایدبتوان گفت پرورش و تربیت نیروهای انسانی صاحب فکر و اندیشه از دستاوردهای علمی کشور مهمتر است که ه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزههای علمیه و دانشگاهها محقق شده است.
دبیر کنگره علوم انسانی و اسلامی کشور یادآور شد: با داشتن این ظرفیت و مجموعه تلاشهای علمی جوانان که زیر نظر اساتیدخبره دانشگاه متبلور شده می توانیم کارهای بزرگی را ممکن کنیم.
رفیعی آتانی بیان کرد: تحول صورت گرفته در علوم انسانی که بسیار دشوارتر از سایر علوم است در دنیای ارتباطات آفریده میشود.
دبیر کنگره علوم انسانی و اسلامی در کشور بیان کرد: تاریخ شکلگیری تفکر عقلانی در جامعه اسلامی از زمان غیبت امام زمان (عج) تا انقلاب اسلامی ایران مقام معظم رهبری را بهعنوان تئوری پرداز الگوی ایرانی پیشرفت محسوب کرده که نقش حوزههای علمیه و پژوهشهای آنها در شکلگیری این الگو بسیار مهم است.
توجه به پژوهش در حوزههای علمیه جدی است
حجتالاسلام سید مصطفی ابراهیمی معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین هم در این مراسم گفت: حوزه علمیه قزوین در راستای رسالتو ماموریت های ذاتی خود در دانش آفرینی و دانشگستری از گذشته نگاه ویژهای به پژوهش داشته است.
حجت الاسلام ابراهیمی یادآورشد: تأسیس اولین معاونت پژوهش کشور در ساختار سنتی مدیریت حوزه علمیه در سال 1337 و کتابخانه تخصصی و فاخر امام صادق (ع) و نیز جمعآوری کتب خطی ارزشمند و تدوین فهرستنویسی بر آنها از کارهای مهم انجام شده در این بخش است.
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین گفت: آموزش های مهارتی پژوهشی، تأسیس کانونهای علمی، انجمنهای پژوهشی و تربیت استاد پژوهش و تشکیل پرونده ویژه پژوهشی ازجمله برنامههای آینده این معاونت است که اجرایی خواهد شد.
حجتالاسلام ابراهیمی تصریح کرد: تدوین نقشه راه و سند راهبردی حوزه علمیه قزوین و برگزاری استانی فعالیتهای زیرساختی - پژوهشی و تشکیل جشنواره علامه حلی نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
وی افزود: تمرکز فعالیتهای ترویجی پژوهش در مدارس علمیه به عنوان محل شکلگیری هویت علمی طلاب محسوب میشود و با تقویت این مرکز زمینه افزایش علم آموزی طلاب را فراهم می کنیم.
حجتالاسلام ابراهیمی گفت: تشکیل گروههای پژوهشی با چشمانداز راهاندازی مرکز پژوهشی و پژوهشکده مطالعاتی میانرشتهای باهدف نقشآفرینی در حوزه تولید دانش صورت گرفته است.
در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر استان تجلیل شد.
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