ثبت نام ۳۷ نفر از ۱۱ شهرستان فارس در انتخابات مجلس شورای اسلامی

فرماندار لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه انتخابیه لامرد و مهر به مرکزیت لامرد طی سه روز گذشته ثبت نام شش نفر مرد برای شرکت در انتخابات مجلس نهایی شده و ثبت نام دو نفر نیز به علت نداشتن شرایط سنی لازم انجام نشده است.

عبدالرضا انصاری گفت: در لامرد طی روز اول یک نفر، روز دوم سه نفر و روز سوم دو نفر برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند.

ثبت نام هشت نفر در لارستان، خنج و گراش

فرماندار لارستان به خبرنگار مهر گفت: طی روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه هشت نفر شامل هفت مرد و یک زن در حوزه لارستان برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند.

علی اکبر نجیب زاده بیان کرد: ثبت نام شهرستان های خنج و گراش نیز در شهرستان لارستان انجام می شود.

ثبت نام پنج نفر در اقلید

فرماندار اقلید نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای شنبه و یک شنبه پنج نفر در اقلید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند که همه آن ها مرد بوده اند.

صادق کریمی افزود: روز دوشنبه اقلید هیچ ثبت نامی برای انتخابات نداشته است.

ثبت نام هفت نفر در آباده، بوانات و خرم بید

فرماندار آباده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا به این لحظه هفت نفر در حوزه انتخابیه آباده که شهرستان های بوانات و خرم بید را نیز پوشش می دهد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

محمدرضا زارع بیان کرد: از این هفت نفر یک نفر زن و مابقی مرد هستند مدرک تحصیلی یک نفر از آنان نیز دکتراست و شش نفر دیگر دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

ثبت نام ۱۱ نفر در داراب و زرین دشت

فرماندار داراب به خبرنگار مهر گفت: تا به امروز ۱۱ نفر از شهرستان های داراب و زرین دشت برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند که البته دو نفر از آن ها از طریق تهران ثبت نام داشته اند.

عبدالرضا قاسم پور با بیان اینکه ۱۱ نفر همه مرد بوده اند، عنوان کرد: سه نفر در روز شنبه، پنج نفر در روز دوشنبه و سه نفر نیز امروز ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: هشت نفر از این افراد دارای فوق لیسانس، یک نفر دارای لیسانس، یک نفر دارای دکتر و یک و نفر نیز محصول حوزوی است.