یک میلیارد ریال کالای قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان، سلمان امیری در این باره اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی کورانه پس از کسب خبر از حمل قاچاق از طریق اتوبوس در آزادراه قزوین به عوارضی قزوین ـ کرج به محل اعزام شده و خودروی یاد شده را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی مأموران از خودرو ۲۶ عدد کیف زنانه، ۵۳ جفت دستکش، ۳۳۸ ثوب کاپشن و تعداد ۶۳۰ ثوب شلوار خارجی قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: همچنین مأموران انتظامی پاسگاه کورانه در اقدامی دیگر در هنگام گشت‌زنی به دو دستگاه خودروی پژو پارس و ۴۵۰ مشکوک و آن را متوقف کردند.

امیری ادامه داد: همچنین در بازرسی از خودرو پژو تعداد ۳۵ هزار و ۲۸۰ نخ سیگار خارجی کشف شد.

وی تصریح کرد: با توقیف یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در دو اقدام پلیسی از سوی مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین در هنگام گشت‌زنی در عوارضی قزوین ـ زنجان تلاشی بود که منجر به کشف ۲۰۰ دستگاه ضبط صوت، ۷۸ دستگاه آینه مانیتوری و ۱۹۷ دستگاه تبلت اسباب بازی خارجی قاچاق شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به ارزش یک میلیارد و ۲۵ میلیون ریالی کالای قاچاق خاطرنشان کرد: تمامی خودروها توقیف و به پارکینگ انتقال و تعداد هفت نفر در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

امیری یادآور شد: پلیس در راستای وظایف خود با قاچاقچیان کالا برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه جولان به آن‌ها را نمی‌دهد.