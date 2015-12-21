به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه در واکنش به تحریم های اوکراین علیه این کشور اعلام کرد تمهیدات اقتصادی لازم علیه «کی یف» را از روز اول ژانویه به اجرا خواهد گذاشت.

«دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه امروز در پاسخ به تحریم های اوکراین علیه این کشور با امضاء دستوری، تمهیدات اقتصادی لازم علیه کی یف را از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۶ اعلام نمود.

مدودف در این باره اعلام کرد: چون اوکراین تصمیم گرفته است تحریم های ضد روسی خود را به مرحله اجرا درآورد و در این مسیر نیز به توافق ویژه ای با روسیه نرسیده است، ما نیز از ۱ ژانویه تمهیدات تلافی جویانه ای را در خصوص کی یف به مرحله اجرا در می آوریم.

نخست وزیر روسیه در ادامه اعلام کرد اقداماتی که درباره منع واردات کالاهای کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی علیه ایسلند، نروژ، مونته نگرو و آلبانی به اجرا درآورده است را علیه اوکراین نیز به انجام خواهد رساند.

لازم به ذکر است، تحریم های اعمالی اروپا بر ضد روسیه که به بهانه بحران در شرق اوکراین و به اتهام حمایت از روس گرایان علیه این کشور وضع گردید، ۳۱ ژانویه سال آتی (۲۰۱۶) به پایان می رسید. اما اتحادیه اروپا در نشست سران هفته گذشته خود در بروکسل، تحریم های مذکور را تا ۳۱ جولای ۲۰۱۶ و به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نمود.

اوکراین نیز در همین راستا تصمیم به اجرای تحریم هایی ضد روسیه گرفته است؛ اقدامی که با واکنش تلافی جویانه مسکو مواجه شده است.