به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان در سومین کنگره ملی شهدای دانشجوی مازندران در ساری عنوان کرد: از روزی که مذاکرات هسته ای شروع شد یک روز نیز توقف، طراحی و تولید و تست کردن سیستم های موشکی را متوقف نکرده ایم زیرا همواره تهدید را جدی می گیریم. از این رو، خود را تجهیز و توانمند می کنیم تا دشمن نتواند ما را غافلگیر کند.

وی اظهار داشت: پیچیده ترین مساله در پرونده هسته ای مساله PMD بود که به طور مفصل و لحظه ای با ماهواره هایشان روی مناطق خاص ما متمرکز شدند، اما وقتی خواستیم که ادعاهایشان را اثبات کنند، حرفی برای گفتن نداشتند و عنوان می کردند که شما اسناد و مدرک بیاورید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه به یک نقشه راه در مذاکرات رسیده ایم، عنوان کرد: اگر این نقشه راه منتشر شود استقلال و هویت حقوقی آژانس به زیر سوال می رود زیرا که ادعاهایشان همواره بی اساس بوده است.

سردار دهقان با بیان اینکه امروز وارد دوران پسابرجام می شویم، گفت: ما در یک جنگ ۱۲ ساله با انواع تحریم ها مواجه بودیم و در این پرونده آنان به دنبال این بودند تا ملت ما را محکوم کنند، اما ملت محکوم نشد و در راستای اهدافش گام برمی دارد.

وی یادآور شد: در این پرونده ساختگی آنان ادعا می کردند که ملت ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است و همواره در پی اثبات این ادعا بودند و قطعنامه های متعددی بر علیه ما صادر کردند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: بر اساس یک پرونده ساختگی و برآمده از سیستم های جاسوسی، ملت ما را تحریم کردند اما ملت اجازه نداد تا اراده دشمنان به سرانجام برسد و نشان داد تنها راه تعامل با ما، تعامل متکی بر تکریم است.

سردار دهقان عنوان کرد: آنان معتقد بودند که باید ملت را تحت فشار قرار داد تا به خواسته هایشان برسند، اما سرانجام اوباما رسما و کتبا تقاضای مذاکره با ما کرد.

وی در بخشی از سخنانش با این سوال که آیا در برجام جایی آمده که ایران حق تولید سلاح هسته ای ندارد، پاسخ داد: ما هیچگاه در پی تولید کلاهک سلاح هسته ای نبوده و نیستیم، اما به گونه ای خود را تجهیز خواهیم کرد که آمریکا جرأت حمله به ما را نداشته باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه شرایط پسابرجام را از دو هفته آینده تجربه خواهیم کرد، ادامه داد: همواره معتقدیم که ملت با پیوند وسیعی که با رهبری ایجاد می کند هیچ گاه تن به ذلت نخواهد داد و برجام را زمانی اجرا می کنیم که مطمئن باشیم طرف مقابلمان نیز برجام را اجرایی می کند و به تعهداتش متعهد خواهد بود.

سردار دهقان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: شهدا یک تاریخ و نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاسی و اجتماعی ملت ایجاد کرده و جهش تاریخی را در جامعه بوجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه استقامت و پایداری در مسیر حرکت ملت نمایانگر است، عنوان کرد: کمترین ادای دین به شهدا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همواره در مسیر شهدا بودن است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: باید همواره هوشیار باشیم و از دستاوردهای شهدا دفاع کنیم.